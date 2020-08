Langenhagen

Die Volkshochschule ( VHS) Langenhagen holt die Informationsausstellung „Lesen und Schreiben öffnet Welten“ in die Stadt. Dabei werden Menschen vorgestellt, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, parallel wird über Lernangebote informiert. Nach Auskunft der VHS gibt es etwa sechs Millionen Menschen – jeder achte Erwachsene – in Deutschland, denen es schwerfällt, einen längeren zusammenhängenden Text zu verstehen.

Menschen erzählen über ihre Lese- und Schreibprobleme

Welche Auswirkungen haben Lese- und Schreibschwierigkeiten auf Arbeitsplatz, Familie und Freizeit? Wer hilft bei behördlichen Anliegen? Und wie steht es um die Gesundheit, wenn der Beipackzettel zur Hürde wird? Antworten auf diese Fragen gibt die Ausstellung. Fünf Menschen erzählen, wie es ist, mit Lese- und Schreibproblemen in einer Welt voller Buchstaben zu leben – und wie sie damit umgehen.

„Mit der Ausstellung möchten wir eine Brücke schaffen, die den Zugang zu Beratungs- und Lernangeboten in unserer Stadt und bundesweit erleichtert“, sagt VHS-Chefin Annette von Stieglitz. Die Ausstellung richte sich deshalb auch an die Menschen im Umfeld von Betroffenen und informiere sie darüber, wie man Lese- und Schreibschwierigkeiten bei Erwachsenen erkenne.

Projekt beschreibt Erfolgsgeschichten

Die Wanderausstellung hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016–2026 entwickelt. Sie ist Teil der Kampagne „Lesen und Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“. Auf der Internetseite www.mein-schlüssel-zur-welt.de informiert das Ministerium über Analphabetismus, stellt weitere Erfolgsgeschichten vor und nennt die wichtigsten Hilfsangebote.

Die Ausstellung in Langenhagen eröffnet Bürgermeister Mirko Heuer am Mittwoch, 2. September, um 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek an der Konrad-Adenauer-Straße 6. Sie ist bis zum 21. September während der Öffnungszeiten der Bibliothek dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 14 Uhr zu sehen.

Die VHS unterstützt die Aktion „MitRespekt!“ und ruft Vereine, Organisationen und Schulen auf, sich an dem Projekt zu beteiligen. Quelle: privat

VHS unterstützt auch Initiative „MitRespekt!“

Zudem unterstützt die VHS Langenhagen die landesweite Initiative „MitRespekt!“ und lädt Vereine, Organisationen sowie Schulen ein, gemeinsam in den kommenden Monaten mit Aktionen und Veranstaltungen für mehr Respekt zu werben. Nachhaltige Projekte sollen dabei entstehen. Die Aktionen beginnen am Freitag, 18. September, am Tag des Respekts. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen veröffentlicht die VHS auf www.vhs-langenhagen.de und in den sozialen Medien.

