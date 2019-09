Langenhagen

Wer in die Zukunft reisen will, muss vielleicht erst einmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Nach dieser Devise lockte am Freitagabend Annette von Stieglitz die Geburtstagsgäste der von ihr geleiteten Volkshochschule Langenhagen ins daunstärs zu einer überaus lustvollen Reise zurück zur Stunde Null. Berlin 1919, eine Stadt, „die mit dem Tod tanzt“. In der die Beine nur „so fliegen“. In der die Bars und Cafés, die Kinos gar, schon keine sechs Wochen nach Kriegsende wieder voll sind.

In diese die Sinne umflirrende Collage aus Text und Musik entführten Evelyn Förster und Ferdinand von Seebach (Klavier) im schummerigen Konzertsaal gleich neben der VHS. Vielleicht ja nicht der schlechteste Kontrast für eine Bildungseinrichtung, die auch Jahrzehnte nach ihrer Gründung im allgegenwärtigen Finanzdruck um ihre Berechtigung (und Finanzierung) zu kämpfen hat.

VHS-Gründung elementar mit Demokratie verbunden

Von dieser nüchternen Gegenwart nämlich hatte von Stieglitz zu Beginn dieser „Langen Nacht der VHS“ in ihrem Eingangsstatement bei ihrem Publikum durchaus einen Eindruck hinterlassen. Sowohl die erstmalige Verankerung der Förderung des Bildungswesens in der Reichsverfassung 1919 als auch die Gründung der örtlichen VHS in Langenhagen 30 Jahre später unmittelbar mit Gründung der Bundesrepublik seien nicht ohne Grund mit den elementaren Momenten demokratischen Daseins verknüpft. Diese Vergangenheit und den daraus resultierenden (Bildungs-)Auftrag, so von Stieglitz, wolle auch die heutige Volkshochschule nicht aus dem Fokus lassen.

Zur Galerie Mit Chanson, Text und Kulinarik feierte die VHS Langenhagen gleich zwei Geburtstage zugleich vor dem Treffpunkt im Stadtkern.

Sie ließ die Botschaft mit ein paar wohl dosierten Stichworten zwischen Integration und Chancengleichheit wirken – ohne die Mitglieder der Langenhagener Kommunalpolitik unter den Gästen vor der nächsten Haushaltsplanberatung allzu direkt anzusprechen. Dass diese den absehbar stark wachsenden Schuldenberg der Stadt durchaus im Sinn haben, zeigte sich draußen auf dem kleinen, mit Party-Pavillons umringten Platz vor dem Treffpunkt der VHS in kleinen, aber durchaus klaren Details.

Feier auf Vorplatz ist für Rollstuhlfahrer nur mit Hilfe zu erreichen

Denn so breit der Bildungsauftrag der VHS auch gemeint ist, die kulinarische Fortsetzung der Feier auf dem Vorplatz des VHS-Treffpunktes gegenüber dem Rathaus war zumindest für den rollstuhlfahrenden Vorsitzenden des Beirats für Menschen mit Behinderungen, Christoph Bärwinkel, nur mit tatkräftiger Hilfe weiterer Gäste zu erreichen: Der Platz liegt ein wenig vertieft und ist nur über Treppen zu erreichen.

Auch wenn die Band Searching for Hildegard mit beschwingtem Soul für Unterhaltung sorgte, konnte Bürgermeister Mirko Heuer – darauf angesprochen – mit Blick auf die Treppen nicht alle Falten auf der Stirn glätten. Zwar arbeite die Stadt derzeit sehr ambitioniert an einem Inklusionsaktionsplan für eine Teilhabe aller. „Es muss den Politikern dabei aber klar sein, dass jede Veränderung Geld kosten wird.“ Zuweilen auch die in den Köpfen.

Lesen Sie dazu auch:

Minister Thümler gratuliert zum Geburtstag

Schwerpunkt Mauerfall: VHS startet ins Wintersemester

Von Rebekka Neander