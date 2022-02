Langenhagen

Ob die Orkanserie vom vergangenen Wochenende ein Zeichen für den Klimawandel ist, wird sicher wieder kontrovers diskutiert werden. Schließlich lassen sich einzelne Wetterphänomene in aller Regel auch anders erklären. Dennoch finden sich zahlreiche Anzeichen der Klimakrise bereits an vielen Stellen vor der eigenen Haustür. Welche das sind, will die Volkshochschule (VHS) Langenhagen gemeinsam mit Experten des BUND in einer Hybridveranstaltung am 23. März näher unter die Lupe nehmen.

„Themenschwerpunkt des Abends ist der Klimawandel in Niedersachsen. Im Vortrag präsentieren die Referenten, wie sich der Klimawandel aktuell an unserer Küste und in unseren Wäldern zeigt und wichtige Lebensräume verändert“, kündigte Annika Eskera, VHS-Programmbereichleiterin Politik und Gesellschaft, an. „Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie die Auswirkungen sich uns mit rasanten Schritten nähern.“

Experten aus dem Harz und von der Küste

Als Experten werden sich im Rahmen einer Videokonferenz Dr. Matthias Mertzen aus dem Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste und Diplom-Biologe Jens Halves aus dem Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus hinzuschalten. „Sie berichten, wie stark sich der Klimawandel im Wattenmeer und im Harz schon auswirkt und was bereits getan wird, um den Klimawandel zu verlangsamen“, so Eskera. Abschließend würden sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber diskutieren, wie jede und jeder Einzelne positiven Einfluss nehmen könne.

Interessierte können in der VHS am Marktplatz 1 in Langenhagen oder online von zu Hause aus teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Weitere Informationen und die Anmeldung finden sich auf der Webseite vhs-langenhagen.de. Fragen beantwortet Annika Eskera entweder telefonisch unter (0511) 73079705 oder nach einer E-Mail an eskera@vhs-langenhagen.de.

Von Andreas Krasselt