Die Corona-Pandemie setzt derzeit klare Prioritäten: Abstand halten, Kontakte minimieren, gesund bleiben und auf einen wirksamen Impfschutz warten. Doch wie geht es nach der Krise weiter? Mit dieser Frage beschäftigen sich zwei Vorträge der Volkshochschule Langenhagen um dem LieZa-Treff der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen. Dabei geht es um die Chancen eines langsamen Neustarts nach dem Leben im Mittelpunkt der Pandemie.

Zeit für Besinnung und Neuorientierung

Den Auftakt markiert ein gemeinsamer Vortrag der Psychologin Gertrud Corman-Bergau und des Theologen Martin Bergau am Montag, 16. November. Im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, geht es dabei um die Möglichkeiten eines Lebens im Einklang mit der Natur sowie über die Zeit für Besinnung und Neuorientierung.

Den zweiten Vortrag hält am Freitag, 20. November, Georg Poddig, Missio-Diozösanangestellter des Bistum Hildesheim. Im Gemeindesaal der Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg 3 beschäftigt er sich damit, welche Konsequenzen das Pandemie-Jahr 2020 für das Verhalten im Alltag hat und was man daraus lernen kann. Dabei geht er unter anderem den Fragen nach, ob sich globale Arbeitsteilung und die Entwicklung neu ausrichten müssen sowie welche Auswirkung die Corona-Pandemie auf das Leben in Ländern außerhalb von Europa hat. Beide Vorträge beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter (05 11) 73 07 97 03 bei Shirin Schikowsky erforderlich.

