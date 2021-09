Langenhagen

Der Klimawandel ist das Thema unserer Zeit. Inzwischen sind die Auswirkungen mit Wetterunbilden wie Starkregen und Sturm auch in hiesigen Breiten deutlich spürbar, in der Politik werden Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen beschlossen. In diesem Zusammenhang werden Wälder und Moore oft nur noch als „CO2-Senken“ betitelt, und ihr Wert gerät aus dem Fokus.

In Langenhagen gibt es eine der bedeutendsten und schönsten Hochmoore Deutschlands und mit dem Naturschutzgebiet Kananoher Forst einen nicht minder schönen Wald. Ein von der Volkshochschule (VHS) Langenhagen im Zuge des neuen Semesters angebotener Spaziergang soll am Sonnabend, 4. September, dazu anregen, Wald und Moor nicht ausschließlich als Dienstleister für die Gesellschaft zu betrachten, sondern vielmehr die Schönheit dieser Lebensräume zu erkennen.

Der Spaziergang beginnt um 15.30 Uhr. Der Treffpunkt wird den Angemeldeten mitgeteilt. Das Ende ist für 21 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de und auf www.vhs-langenhagen.de möglich. Fragen werden unter Telefon (05 11) 73 07 97 10 beantwortet.

Für den Spaziergang ist festes Schuhwerk erforderlich. Der Weg ist nicht barrierefrei, Mückenschutz wird empfohlen.

Von Stephan Hartung