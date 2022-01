Langenhagen

Die Volkshochschule Langenhagen (VHS) hat aktuell eine finanzielle Förderung beantragt, um einen digitalen Kurs zu Themen wie Biodiversität, eingewanderte Arten wie Waschbär und Bisam sowie dem Klimawandel umzusetzen. Doch diese erhält die VHS erst, wenn sich mindestens 30 Interessierte finden – und für den Kurs anmelden. Aus diesem Grund bittet die Bildungsstätte um frühzeitige Voranmeldung bis Ende Februar. Das alles gehört zum bunten Semesterprogramm der VHS.

Der Online-Kursus zeigt Beispiele aus dem Wattenmeer und dem Harz zu Veränderungen durch invasive Arten und dem Klimawandel, die sich nicht nur ökologisch und regional auswirken. Es werden Parallelen zu anderen Regionen der Welt gezogen und aufgezeigt, wie Veränderungen der Artenvielfalt Auswirkungen auch auf die Menschen, besonders im globalen Süden, haben. Gestaltet wird der Onlinekurs von Referenten, die auch für den BUND Niedersachsen und den Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN) arbeiten.

Experten geben Informationen und beantworten Fragen

Der Onlinekurs ist asynchron. Das bedeutet: Teilnehmende können selbst entscheiden, wann und wo sie sich die Inhalte ansehen. Zwei Videokonferenzen werden für alle Teilnehmenden, die persönlich mit den Referenten sprechen wollen, eingeplant. Matthias Mertzen aus dem Nationalpark-Haus Wurster Nordseeksüste und Diplom-Biologe Jens Halves aus dem Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus beantworten Fragen.

Interessierte können die Referenten bei einer weiteren Veranstaltung der VHS im März kennenlernen. Themenschwerpunkt ist am Mittwoch, 23. März, der Klimawandel in Niedersachsen. Bei dieser Hybridveranstaltung können Angemeldete in der VHS oder auf Wunsch auch von zu Hause aus mitmachen. Die Teilnahme am 23. März kostet 5 Euro pro Person. Weitere Informationen erhalten Interessierte von Annika Eskera, VHS-Programmbereichsleiterin, unter Telefon (0511) 7307 9705 sowie nach einer E-Mail an eskera@vhs-langenhagen.de.

Von Stephan Hartung