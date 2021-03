Langenhagen

Das klingt ziemlich süß: Die VHS Langenhagen richtet im April viele Onlinevorträge zu nachhaltigem Leben aus – und am Dienstag, 13. April, steht ab 19 Uhr die sogenannte Schokofahrt im Mittelpunkt. Die VHS ist Gastgeber zusammen mit dem ADFC Region Hannover.

Die Schokofahrt ist eine freiwillige und selbst organisierte Radtour, die Schokolade aus Amsterdam in deutsche Städte bringt. Das Besondere daran ist, dass die Schokolade durch diese Fahrt emissionsfrei transportiert wird. Eine eine absurde Idee? Die Schokofahrt zeigt zumindest, dass es geht und setzt sich damit für den bewussten Genuss von Luxusprodukten, alternative Mobilität und nachhaltiges Handeln ein.

Mit dem Fahrrad die Schokolade liefern

Der Rohstoff für die Schokolade wird in der Dominikanischen Republik unter biologischen Bedingungen angebaut und fair gehandelt. Dann übernimmt ein Frachtsegelschiff das wertvolle Gut und bringt es ausschließlich mit Windkraft über den Atlantik nach Europa. Zielhafen: Amsterdam. Dort gelangt der Kakao zu der kleinen Manufaktur der Chocolatemakers. Auch die Löschung der Ladung vom Schiff sowie der Transport zur Fabrik erfolgt ebenfalls komplett ohne motorisierte Hilfsmittel, sondern mit viel kollektiver Muskelkraft.

Inzwischen engagieren sich mehrere Hundert Menschen aus ganz Deutschland in dem Projekt. Zweimal im Jahr machen sie sich mit dem Fahrrad auf den Weg oder unterstützen die Aktion tatkräftig vor Ort. Von Oldenburg über Berlin bis München: Überall bringen Menschen per Rad die Schokolade zu sich nach Hause oder in einzelne Geschäfte.

Die Region Hannover fehlt aktuell noch als wichtiger Standort und Knotenpunkt für das Netzwerk. Eine neue Gruppe könnte bestehende Gruppen bei Staffelfahrten unterstützen und selbst Schokolade nach Langenhagen und umliegende Orte bringen. Welche Möglichkeiten es gibt, sich zu beteiligen, wird am 13. April besprochen. Der Onlineabend ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der VHS Langenhagen oder per Telefon unter (0511) 73079710. Über diese Kanäle ist auch eine Anmeldung erforderlich.

Von Stephan Hartung