„Wir überschlagen uns hier alle mit Blick auf den Restart“, berichtet die Leiterin der Volkshochschule Langenhagen, Annette von Stieglitz. Die Landesregierung habe nun einen Zeitplan für die Wiederaufnahme des Unterrichtes ab dem 25. Mai vorgegeben. Allerdings muss auch die VHS angesichts der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen ihr Kursangebot heftig eindampfen.

Der Neustart nach der Zwangspause erfolge unter strengen Hygienestandards, wie sie für alle allgemeinbildenden Schulen gelten, betont von Stieglitz. „Dies hat zur Folge, dass Angebote in den Bereichen Kochen und Körperarbeit – also Entspannung und Bewegung – im laufenden Frühjahrssemester leider nicht mehr angeboten werden können“, sagt die Leiterin. Sie spricht von etwa 40 Kursen mit deutlich mehr als 500 davon betroffenen Teilnehmenden.

VHS sieht den digitalen Schub als Chance

Auch für die übrigen Kursangebote gibt es aktuell Änderungen. „Durch die vorgeschriebenen, strikt einzuhaltenden Abstandsregeln und organisatorischen Maßnahmen, wie etwa einen zeitversetzten Unterrichtsbeginn parallel stattfindender Kurse, wird es auch für die übrigen Angebote Veränderungen der Unterrichtsräume und in der Gruppengröße geben“, listet von Stieglitz auf.

Doch die Verantwortlichen in der VHS sind trotz der angeordneten Zwangspause nicht untätig gewesen. In den vergangenen Wochen sei ein umfangreiches Onlineseminarprogramm auf den Weg gebracht worden, berichtet die Leiterin. Dieses solle in Zukunft weiter ausgebaut werden - auch wenn es wieder Präsenz-Unterricht gebe. „Wir wollen den digitalen Schub nutzen und Teilnehmende erreichen, die in der aktuellen Situation nicht zu uns kommen können – darüber hinaus sehen wir damit auch eine Chance, neue Zielgruppen zu erreichen.“

Termin für Neustart der Integrationskurse noch unbekannt

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere Teilnehmenden bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Der Wunsch, zu uns zu kommen und bei uns zu lernen und andere, oft seit Jahren vertraute Menschen wiederzutreffen, ist ungeheuer groß und wurde uns gegenüber den vergangenen Wochen häufig geäußert“, weiß von Stieglitz aus vielen Gesprächen.

Wann die im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge angebotenen Integrations- und Berufssprachkurse wieder stattfinden können, steht indes noch nicht fest. Hier werde eine bundeseinheitliche Regelung angestrebt, heißt es von der VHS-Leiterin weiter. Alle aktuellen Angebote sowie die Kontaktdaten, unter denen die VHS ansprechbar ist, sind unter www.vhs-langenhagen.de zu finden - ebenso wie allgemeine Hinweise.

Musikschule starten Instrumental-Unterricht

Unterdessen hat die Musikschule Langenhagen am Montag wieder mit dem Instrumentalunterricht begonnen. Sänger, Bläser, Elementarunterricht und Schulkooperationen beginnen indes später. Doch in der Zwangspause sind auch die Lehrkräfte der städtischen Musikschule nicht untätig gewesen. Sie unterrichteten per Internet-Schaltung unter www.musikschule-langenhagen.de oder standen den Schülern per Video oder telefonisch zur Seite. Und sie haben sich mit Konzerten vor Alten- und Pflegeheimen in Langenhagen hervorgetan.

„Wir sind glücklich, dass wieder ein wenig Normalität in die Musikschule zurückkehrt“, freut sich Stefan Polzer, Leiter der Musikschule. „Auch wenn wir Abstands- und Hygieneregeln beachten müssen, nichts geht über den persönlichen Kontakt beim gemeinsamen Musizieren.“ Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Der für den 6. Juni geplante Tag der offenen Tür sowie das einen Tag später terminierte Nachhol-Frühjahrs-Konzert müssen abgesagt werden.

Luca Runge hat nun in der praktischen Abiturprüfung im Fach Musik 14 Punkte eingefahren. Quelle: Privat

Luca Runge holt stolze 14 Punkte in Abiturprüfung Luca Runge ist 19 Jahre alt. Nun hat sie in der praktischen Abiturprüfung im Fach Musik stolze 14 Punkte geholt. Seit neun Jahren wird die Langenhagenerin von Saxofon-Lehrer Alexei Temkine in der Musikschule unterrichtet. Und auch in dieser schwierigen Zeit während der Corona-Beschränkungen stand ihr Temkine für die Vorbereitung der Abiturprüfung beratend zur Seite. „Es fing bei der gemeinsamen Stückauswahl an und setzte sich mit den zahlreichen, intensiven, aber immer mit Freude und Spaß geführten Unterrichtsstunden fort“, berichtet die Abiturientin.

Von Sven Warnecke