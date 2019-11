Langenhagen

Die VHS Langenhagen veranstaltet eine Fahrt an die Romantische Straße. Auf den Spuren deutscher Weihnachtsbräuche führt eine dreitägige Bus-Studienreise vom 13. bis 15. Dezember nach Rothenburg ob der Tauber.

Altstadt von Rothenburg ist Anziehungspunkt

Rothenburg ob der Tauber liegt im Landkreis Ansbach in Bayern an der Grenze zu Baden-Württemberg. Wegen der weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Altstadt ist Rothenburg ein Anziehungspunkt für Menschen aus der ganzen Welt. Der historische Kern ist von einer begehbaren Stadtbefestigung umgeben und in die weitgehend unverbaute Landschaft des Flusstals der Tauber eingebettet.

Stadtführung mit Gästeführer

Dort nimmt die Reisegruppe an einer Stadtführung mit einem Gästeführer im historischen Gewand teil. Beim Rundgang zum Thema „Redensarten auf Schritt und Tritt“ wird dabei viel Wissenswertes über die mittelfränkische Kreisstadt vermittelt. Anschließend können im Deutschen Weihnachtsmuseum zahlreiche Darstellungen des Weihnachtsmannes und des Christkindes sowie Krippen aus dem Erzgebirge und Schnitzereien in Augenschein genommen werden.

Reisegruppe besucht Weihnachtsdorf

Weiter geht es zum Käthe Wohlfahrt-Weihnachtsdorf, das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und von Reisenden aus aller Welt bestaunt wird. Auch ein Besuch des nahe gelegenen Städtchens Bad Mergentheim sowie ein Abstecher nach Würzburg sind geplant.

Busfahrt kostet 361 Euro

Das genaue Programm sowie die besonderen Anmeldeformulare sind in den Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße erhältlich. Die Reise kostet 361 Euro im Doppelzimmer. Ein Einzelzimmer ist mit Aufschlag zu buchen. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax (0511) 73079718 oder per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de entgegengenommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

VHS feiert in „langer Nacht“ gleich zwei Geburtstage

Von Katerina Jarolim-Vormeier