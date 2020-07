Langenhagen

Die Verantwortlichen der Volkshochschule ( VHS) Langenhagen haben das neue Programm für Herbst/Winter fertiggestellt – unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Alle Kurse und Veranstaltungen finden Interessierte ab sofort im Internet unter www.vhs-langenhagen.de. Die gedruckte Version liegt ab 10. August unter anderem in den Geschäftsstellen der VHS, im Rathaus, in der Stadtbibliothek sowie in zahlreichen Geschäften aus.

Das Semester startet am 7. September. In den vergangenen Monaten hätten viele Menschen signalisiert, wie wichtig ihnen „die VHS als Ort der Begegnung ist“, schreibt Leiterin Annette von Stieglitz in ihrem Vorwort zu dem Programm. „Deshalb haben wir das vorliegende Programm, ohne endgültig einschätzen zu können, in welcher Situation wir uns ab Anfang September befinden werden, in bekannter Weise für Sie vorbereitet.“

Anzeige

Coronavirus könnte VHS zu Absagen zwingen

Interessierte müssen jedoch damit rechnen, dass einzelne Angebote nicht wie geplant stattfinden, wenn sich die Infektionslage verschlechtert. Von Stieglitz bittet deshalb alle, sich regelmäßig auf der Internetseite der VHS oder telefonisch über die aktuelle Situation zu informieren. Im neuen Semester sind bereits Veranstaltungen und Diskussionsrunden rund um die Corona-Krise geplant.

Weitere HAZ+ Artikel

Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung notwendig – persönlich in der VHS, per Fax an die Nummer (0511) 73079718 oder per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de beziehungsweise über die Internetseite.

Aufgrund der Corona-Krise und der dadurch verursachten Zwangspause hatten die Verantwortlichen der VHS bereits schnell ein onlinegestütztes Sonderprogramm veröffentlicht. Interessierte konnten auf digitalem Weg an Kursen teilnehmen.

Von Julia Gödde-Polley