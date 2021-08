Die Toilettenanlagen am Waldsee und am Silbersee werden immer wieder zerstört. Zuletzt haben Unbekannte am Wochenende im WC-Haus des Waldsees eine Spür der Verwüstung hinterlassen. Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) will nun vandalismussischere Toiletten an den Badeseen bauen.