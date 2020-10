Langenhagen

Mit einem mehrere Hundert Meter langen Protestzug durch das Langenhagener Stadtzentrum haben kommunale Beschäftigte am Mittwochvormittag ihre Forderungen nach einer besseren Bezahlung untermauert. Rund 120 Teilnehmer marschierten im großen Bogen um das Rathaus – jeweils eine Hand an einer Banderole, um die Abstandsregeln zu wahren. Nach Einschätzung von Michael Patschkowski, Sekretär der Vereinten Dienstleistungsgesellschaft Verdi, handelte es sich dabei vermutlich um die größte Aktion im hannoverschen Umland an diesem Tag.

Kritik am Angebot: „Unverschämt“ und eine „Frechheit“

Für das bisherige Angebot der Kommunen und des Bundes als Arbeitgeber fanden sowohl Patschkowski als auch Peter Kleinsorge, Personalrat im Langenhagener Rathaus, bei der Auftaktkundgebung im Rathausinnenhof deutliche Worte. Als „unverschämt“ bezeichnete Kleinsorge es. Patschkowski sprach von einem „Angebötchen“ und von einer „Frechheit“, verbunden mit „Taschenspielertricks“ bei den Bedingungen. Die Streikenden machten ihre Zustimmung mit Applaus deutlich.

Beide Redner verglichen die Verdi-Forderung nach 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 150 Euro, und das Gegenangebot der Arbeitgeber von 3,5 Prozent. Nur auf den ersten Blick lägen beide Seiten nicht weit voneinander entfernt. Doch die Verdi-Forderung beziehe sich auf eine Laufzeit von zwölf Monaten, während das Angebot der Arbeitgeber eine Laufzeit von drei Jahren vorsehe. Schaue man sich aber die Details an, so lande man bei einem halben Prozent Steigerung im ersten Jahr, so Kleinsorge. „Das ist unverschämt“. Von Langenhagen gehe das Signal aus: „Dieses Angebot nehmen wir nicht an“, fügte Patschkowski hinzu.

Verdi-Sekretär: „Wir finden Streik in dieser Zeit auch nicht gut“

Doch passt eine solche Tarifauseinandersetzung, die auch die Betreuung in den Kitas trifft, in die Corona-Zeit? Ist ein Streik moralisch vertretbar in einem Jahr, in dem viele Eltern während der Kita-Schließung im Frühjahr ohnehin schon einen Teil ihres Jahresurlaubs nehmen mussten, um ihre Kinder selbst zu betreuen? Der Verdi-Sekretär weiß um derlei Kritik. „Wir finden Streiks in dieser Zeit auch nicht gut“, räumt er ein. „Die Frage ist: Können wir den Eltern das zumuten? Die Arbeitgeber muten uns was zu!“

Verdi habe mit Blick auf die Besonderheiten der Corona-Pandemie eine Tarifauseinandersetzung im eigentlichen Sinne „in solch schwierigen Zeiten“ nicht gewollt, meinte Patschkowski. Bereits im Juni habe man den Arbeitgebern deshalb das Angebot gemacht, für die nächsten zwölf Monate eine Einmalzahlung zu vereinbaren. „Aber das haben die Arbeitgeber nicht gewollt“ – deshalb gebe es nun die Tarifauseinandersetzung.

„Wir haben den Laden am Laufen gehalten“

Daran, dass die Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft nach einem deutlichen Gehaltsplus berechtigt ist, daran hat Patschkowski keinen Zweifel. „Wir haben den Laden am Laufen gehalten, wir wurden beklatscht in der Corona-Krise“, sagte er mit Blick auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Deshalb ergebe es allen Sinn der Welt, die Beschäftigten auch wertzuschätzen. „Sonst klingt der Applaus wie Hohn.“

Ob sich auch Langenhagener Eltern auf weitere Streiks in den Kitas einstellen müssen, das bleibt abzuwarten. Arbeitnehmer und -geber treffen sich am Donnerstag und Freitag dieser Woche zur dritten Tarifrunde in Potsdam. „Wenn es dabei kein vernünftiges Angebot gibt, werden wir diese Auseinandersetzung weiterführen müssen“, sagte der Gewerkschaftssekretär zu den Streikenden im Rathaus-Innenhof.

