Langenhagen

Der Langenhagener Nachbarschaftsverein Win startet mit einem Onlinekursangebot in die kalte Jahreszeit. In den Bereichen Bewegung und Erwachsenenbildung können Teilnehmer jeden Dienstag von 9 bis 10 Uhr verschiedene Kurse belegen. Die Organisatoren hoffen auf weitere Teilnehmer in den kommenden Wochen.

„Die Teilnehmerzahl darf auf jeden Fall noch steigen“, sagt die Sozialarbeiterin Anna-Marie Eichhorn vom Nachbarschaftsverein. Das neue Kursangebot steht unter dem Motto „Aktiv und achtsam im Wohnzimmer“ und behandelt Themen wie Achtsamkeit, Gesundheit, psychisches Wohlbefinden, Stärkung des Immunsystems und Stressreduktion. Im Fokus stünden bei allen Kursen die Bedürfnisse der Teilnehmer, betont Eichhorn.

Gesetzliche Krankenkassen unterstützen Projekt von Win

Das Angebot läuft im Rahmen des Projektes „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ und wird durch die gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert. Die Kurse bietet der Verein alle über die Onlineplattform Zoom an. Interessierte können sich telefonisch unter (05 11) 12 26 17 13 oder per E-Mail an eichhorn@win-ev.de anmelden und bekommen anschließend den Link mitgeteilt.

Von Leona Passgang