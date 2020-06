Langenhagen

Zum vierten Mal steht der Balkon- und Gartenwettbewerb an. Der Verein Win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover – sucht kreative Wiesenauer, die unter dem Motto „Junges Gemüse und grüne Hüpfer“ Ideen haben. Alle Kräuter sind erlaubt: Duft-, Gewürz-, Heil- oder Wildkräuter, einjährige oder mehrjährige Pflanzen. Es wird in drei Kategorien bewertet: Balkone, Mieter- und Wohngärten sowie größere Gärten.

Auch in diesem Jahr wird der Garten- und Balkonwettbewerb aus dem Städtebausanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Wiesenau“ des Bundes gefördert. Anmeldungen sind bis zum 6. Juli im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, möglich. Alle Teilnehmer erhalten ein buntes Kräuter-Set. Bis Mitte August kann gepflanzt, gestaltet und dekoriert werden, kündigt die Quartierstreff-Managerin Anette Körner mit.

Die Teilnehmer können auch am Sonnabend, 4. Juli, ihre Anmeldung in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Quartiersplatz abgeben. Dieser Nachmittag steht im Zeichen einer besonderen Veranstaltung. Experten geben Tipps rund ums Thema Kräuter, zudem steht der Nabu Langenhagen mit einem Informationsstand parat. Mitte August startet die Jury ihren Rundgang, um die Balkone und Gärten zu bewerten. Der konkrete Termin steht noch nicht fest. Auf die Gewinner warten Preise. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter Telefon (0511) 8604216 oder per E-Mail an koerner@ksg-hannover.de.

Von Stephan Hartung