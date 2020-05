Langenhagen

Zeit für einen Frühjahrsputz? Der Verein Win – Wohnen in Nachbarschaften der KSG Hannover – freuen sich über abgelegte Brillen und aussortierte Hörgeräte. Die Gestelle und Geräte können anderen Menschen durchaus helfen. Seit Februar vergangenen Jahres sammelt das ehrenamtliche Team um Dieter Bergmann für den Verein Objekte aus zweiter Hand, um sie an Menschen weiterzugeben, die sich keine Seh- und Hörunterstützungen leisten können.

Für die Aktion konnte im letzten Jahr das Deutsche Katholische Blindenwerk in Koblenz als Kooperationspartner gewonnen werden. Dort werden die gesammelten Brillen gereinigt, aufgearbeitet sowie im Anschluss an Ärzte und Krankenhäuser verschickt: innerhalb Europas sowie in Schwellenländern weltweit. Auch in Deutschland gibt es Abnehmer – schließlich leben auch hier Menschen, die von Armut betroffen sind und sich über diese Unterstützung freuen.

Anzeige

Spender können Brillen im Quartierstreff abgeben

Der Verein Win hat bis heute rund 7000 Brillen gesammelt. Die Idee für die Aktion brachte Bergmann ein, der im Quartierstreff Wiesenau in Langenhagen aktiv ist. „Den ersten Schwung Brillen haben wir selbst nach Koblenz gebracht und dem Projekt , Brillen weltweit´ übergeben“, berichtet Claudia Koch, die bei der KSG Hannover die Stabsstelle Quartiersentwicklung und Soziales Management leitet. Dort hatte sich das Team das Projekt angeschaut – und ist so überzeugt, dass seitdem weitergesammelt wird.

Weitere HAZ+ Artikel

Wer abgelegte Brillen oder Hörgeräte spenden möchte, kann diese im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, in Langenhagen kontaktlos abgeben. Vor der Tür steht eine Box, in die sie abgelegt werden können. Weitere Informationen gibt es im Quartierstreff bei Anette Körner unter Telefon (0511) 8604216, per E-Mail an koerner@ksg-hannover.de oder auf der Homepage www.win-e-v.de.

Die Giraffe Wini ist das Maskottchen dieser Aktion. Quelle: Privat

Nachbarschaftsverein startet Geschichtenwettbewerb Der Nachbarschaftsverein Win der KSG Hannover startet einen Geschichtenwettbewerb für Kinder aus der Region Hannover, die sieben bis zehn Jahre alt sind. Gefragt sind phantasievolle Geschichten über Erlebnisse der Kinder in ihren Nachbarschaften mit dem Maskottchen Wini, einer Giraffe. Jede eingesandte Geschichte wird mit einem kleinen Preis bedacht, und einige Geschichten werden auf der Homepage des Nachbarschaftsvereins veröffentlicht. Einsendungen können per E-Mail an Eichhorn@ksg-hannover.de gesendet oder auf dem Postweg verschickt werden an: Anna- Marie Eichhorn, Auf der Dehne 2c, 30880 Laatzen. Einsendeschluss ist der 30. Juni.

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung