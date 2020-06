Langenhagen

In der Stadt haben sich im vergangenen Jahr 1852 Unfälle ereignet. Das ist nahezu identisch mit 2018 (1842) und 2017 (1823). Dabei sind 175 Menschen leicht und 23 schwer verletzt worden. Das bedeutet einen leichten Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Allerdings erlitt erstmals seit einigen Jahren wieder ein Mensch tödliche Verletzungen. Das geht aus der jetzt von Nina Caspari, Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes im Kommissariat Langenhagen, vorgestellten Verkehrsstatistik hervor.

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Feuerwehr Kaltenweide mit einem Großaufgebot an die Landesstraße 190 ausgerückt. Quelle: Felix Dankowsky (Feuerwehr)

Große Sorge bereitet der Polizei – wie vielfach anderenorts auch – die weiterhin hohe Zahl an Unfallfluchten. Im vergangenen Jahr verschwanden Casparis Angaben zufolge 585 Fahrer nach einem Unfall, zumeist Bagatellen, ohne den Schaden zu regulieren. Vielfach handelt es sich dabei um sogenannte Parkplatzrempler speziell auf den Abstellflächen der großen Einkaufszentren wie City Centers Langenhagen (CCL), Osttor und Elisabeth-Arkaden sowie am Flughafen.

Polizei : Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Doch dank moderner Technik in der Spurensicherung und Ermittlungsarbeit werden seit drei Jahren gleichbleibend etwa 40 Prozent der Straftaten – 2019 waren es 234 – aufgeklärt. Die Polizei betont bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass ein derartiges Delikt angesichts der eigentlich einfachen Schadensregulierung über die Versicherung nicht sein muss. Schließlich sei Verkehrsunfallflucht kein Kavaliersdelikt, sondern kann durchaus auch zum Verlust des Führerscheins führen.

Die Unfallschwerpunkte im vergangenen Jahr waren erneut die Parkhäuser am Flughafen, auf dem Reuterdamm, auf den Umleitungsstrecken wie der Bothfelder Straße sowie rund um das City-Center. Gleichwohl: Die Zahl der Karambolagen auf den Parkdecks des CCL sind rückläufig – offenbar auch eine Folge der im vergangenen Jahr veränderten Verkehrsführung dort, heißt es von der Polizei.

Auffällig viele Senioren verletzen sich auf den Straßen

Neben den Senioren ab 65 Jahren gelten auch die 18- bis 24-Jährigen als Risikogruppe. Dabei hat die Zahl der Leichtverletzten in den Altersgruppen bis 24 Jahren leicht abgenommen. Gleiches gilt auch für Leicht- und Schwerverletzte bis 14 Jahre. Bei den Senioren ist die Entwicklung bei den Leichtverletzten auffällig: In der Altersgruppe ab 65 Jahren stieg die Zahl von 28 auf 40, bei den ab 75-Jährigen von 14 auf 19.

Bei Kontrollen erwischt wurden 52 alkoholisierte Autofahrer – das sind ähnlich viele wie in den beiden Vorjahren. 19 weitere Alkoholfahrten endeten in einer Karambolage, genau wie 2018. Unter Drogeneinfluss ereigneten sich in Langenhagen drei Unfälle, 15 weitere Fahrer wurden berauscht am Steuer erwischt.

Schwerpunktkontrollen werden fortgesetzt

Die Polizei verwarnte im vergangenen Jahr 4634 Verkehrsteilnehmer, hinzu kamen 778 Ordnungswidrigkeiten- sowie 170 Strafanzeigen. Bei Kontrollen registrierten die Beamten 334 Handyverstöße – deutlich weniger als im Vorjahr (514) – sowie 289 Verstöße in Sachen Sicherheit – Gurtpflicht bei Autofahrern/Helmpflicht bei Motorradfahrern (2018: 243). Und auch bei der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit gab es eine deutliche Abnahme: von 691 im Jahre 2018 auf 411 im vergangenen Jahr.

Ungeachtet dessen kündigt die Polizei Langenhagen auch für dieses Jahr strenge Kontrollen in Sachen Mobiltelefon, Anschnallpflicht und Tempo an.

