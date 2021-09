Langenhagen

Der Fahrer eines weißen Lastwagens mit ebenfalls weißem Anhänger ist am späten Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall an der Godshorner Straße weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge gegen 23.45 Uhr, wie der Lastwagen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Golf touchierte. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Unklar ist, ob der Lastwagenfahrer die leichte Kollision überhaupt bemerkt hat.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, sollte sich im Kommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 109-4215, melden.

Von Frank Walter