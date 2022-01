Langenhagen

Einen hohen Schaden hat ein Unbekannter in einem Parkhaus am Flughafen angerichtet. Beim Einfahren in eine Parkbucht im Parkhaus 5 beschädigte der Autofahrer einen daneben abgestellten Nissan Qashqai und flüchtete dann. Zurück blieb ein Schaden von rund 6000 Euro. Die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215, sucht nun Zeugen, die die Unfallflucht im Zeitraum von Montag, 27. Dezember, bis Montag, 10. Januar, beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können.

Von Frank Walter