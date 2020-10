Langenhagen

Unbekannte haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, zwischen 22 und 9 Uhr, versucht, in ein Bürogebäude in der Niedersachsenstraße 23 einzubrechen. Die Täter wollten über das Dach einsteigen, wurden aber nach Angaben der Polizei mutmaßlich vom Sicherheitsdienst gestört. Daraufhin brachen sie den Einbruchversuch ab.

Von Sebastian Stein