Die Stadt soll ein neues Entree erhalten : Der Rathausverwaltung schwebt vor, den bislang wenig einladenden Bereich am Handelshof an der Stadtbahnhaltestelle Zentrum komplett umzuwandeln. Der gut 4000 Quadratmeter große Bereich, der aktuell noch für Autos als Stellplatz dient, soll fünfstöckig bebaut werden. Als Investor steht nach Auskunft von Langenhagens Erstem Stadtrat, Carsten Hettwer, die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg – kurz BraWo – parat. Das Unternehmen zeichnet sich unter anderem auch für den Bau der Wasserstadt Limmer verantwortlich. Und das Geldinstitut drücke bei seinen Plänen aufs Tempo und möchte gerne Ende nächsten Jahres mit dem Bau beginnen, betont Hettwer.

Er erinnert daran, dass es für diesen Bereich des Handelshofs bereits im Jahr 2008 ein Gutachterverfahren zum Innenstadtkonzept gegeben habe, später durften sich auch Bürger mit ihren Wünschen einbringen. Diese Erkenntnisse hätten nun Einfluss in die Planungen gehabt.

Politik zieht Thema zur Beratung in die Fraktionen zurück

Die nun erstmals in der Langenhagener Kommunalpolitik vorgestellten Pläne mit der Bebauung des Parkplatzes sowie die umfangreiche Gestaltung des ehemaligen Grünwald-Geländes fanden jüngst aber nicht nur Fürsprecher. In der Folge wurde der Verwaltungsvorschlag für eine weitere Beratung mehrheitlich zurück in die Fraktionen gezogen.

Wie Hettwer indes betont, gehe es um eine aktive Stadtentwicklung. Denn in dem nach Wünschen der Stadt gestalteten Gebäudekomplex sollen unter anderem Ladengeschäfte – darunter auch ein gut 1300 Quadratmeter großer Biomarkt – angesiedelt werden. Zudem werden mehr als 3100 Quadratmeter Bürofläche geschaffen. Darüber hinaus entstehen bis zu 60 Ein- bis Dreizimmerwohnungen, 15 davon werden als preiswerter Wohnraum gefördert. Doch nicht nur das: Die Investoren werden nach Auskunft des Stadtbaurats auch eine Tiefgarage sowie weitere öffentliche Stellplätze für dann 171 Autos mit Elektro-„ Tankstelle“ errichten sowie auf 275 Quadratmetern einen Fahrradparkplatz mit Ladestation für E-Bikes. Aktuell passen auf das Gelände lediglich 130 Fahrzeuge.

Dieses Areal am Stadtbahnhof Langenhagen-Zentrum ist derzeit alles andere als einladend. Das soll sich perspektivisch ändern. Quelle: Sven Warnecke

Grundstücksverkauf soll Umgestaltung des Platzes finanzieren

Doch bevor das alles realisiert werden kann, steht als erster Schritt die Verlegung der Busspur zum Bahnhof Langenhagen-Zentrum an. Diese soll zusammen mit weiteren baulichen Schritten wie etwa der Beseitigung des Wendehammers direkt vor dem CCL am Ende des Handelshofes – dieses Areal soll dann dem neuen Platz zugeschlagen werden – etwa 800 000 Euro kosten.

Mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Parkplatzgeländes an die BraWo – pro Quadratmeter rechnet Hettwer mit Einnahmen zwischen 350 und 400 Euro – soll dann die Gestaltung der Grünfläche sowie der Straße Handelshof mitfinanziert werden. Es gehe nach Auskunft des Stadtbaurats bei dem Verkauf der Fläche weniger darum, nur Geld zu verdienen, als diese städtebaulich aufzuwerten. Und die Pläne der Verwaltung sind sehr anspruchsvoll.

Passanten soll im Zentrum ein Entree geboten werden

Die im westlichen Bereich gelegene Fläche des ehemaligen Gartencenters Grünwald soll von dem neuen Gebäude auf der einen Seite, auf der anderen vom CCL-Bestandsbau eingefasst werden. Nach Vorstellung der Stadtverwaltung soll dort in diesem letzten Schritt ein attraktiver Platz mit Aufenthaltsqualität entstehen. Wie Thomas Köllermeier aus der kommunalen Abteilung Stadtgrün hervorhebt, soll ein „Stadtplatz“ entstehen, der gemeinsam mit der Markthalle und der dortigen Außengastronomie zusammenwirke. „Wir wollen für mit der Stadtbahn Ankommende ein Entree schaffen“, betont Köllermeier und hat im Zentrum des Platzes auch ein Wasserspiel in der Planung. Und das Areal solle künftig auch für Feste in der Stadt sowie für einen Weihnachtsmarkt genutzt werden können. Seinen Angaben zufolge kostet der Umbau allein etwa 2,9 Millionen Euro.

Die Umgestaltung wird Hettwers Angaben zufolge aber erst in den Jahren 2023 oder gar 2024 realisiert. Dies wie auch der benachbarte neue Gebäudekomplex seien ihm „für den Städtebau wichtig“, betont er. Zudem sei das weitere Grün auf dem Platz gut für das innerstädtische Klima, betont der Stadtbaurat. „Das ist die Adresse, an der man in Langenhagen ankommt“, unterstreicht auch Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) die Bemühungen der Verwaltung, dort für mehr Attraktivität zu sorgen.

