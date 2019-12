Engelbostel/Kaltenweide

Die Verwaltungsstellen in Engelbostel und Kaltenweide bleiben am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. Dezember, geschlossen. Darauf weist Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig hin. Als Grund nennt sie unvorhergesehene personelle Engpässe.

Bürger, die an einem dieser Tage etwas in den Verwaltungsstellen erledigen müssen, werden gebeten, ihre Angelegenheiten gegebenenfalls auf einen anderen Tag zu verschieben oder sich an das Bürgerbüro im Rathaus in Langenhagen zu wenden.Die Öffnungszeiten finden Sie hier.

Von Sven Warnecke