Engelbostel/Kaltenweide/Godshorn

Die Stadt Langenhagen macht auf geänderte Öffnungszeiten der Verwaltungsstellen in den Sommerferien aufmerksam: Danach bleiben die Stellen in Kaltenweide und Engelbostel zwischen Montag und Freitag, 8. bis 12. Juli, geschlossen. Das Pendant in Godshorn macht vom 29. Juli bis 2. August Ferien.

Gebündelt im Bürgerbüro

„Während der Ferienzeit bündelt die Stadtverwaltung insbesondere im Bürgerbüro das vorhandene Personal, um den Service im Rathaus im gewohnten Umfang anbieten zu können“, heißt es zur Begründung von Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig. Für das Bürgerbüro gelten während der Sommerferien die regulären Öffnungszeiten.

Während der Ferienzeit kann es auch in anderen Bereichen der Verwaltung zu Verzögerungen kommen. „Unter anderem könnte es gegebenenfalls etwas länger als gewohnt dauern, bis Hinweise im Mängelmelder bearbeitet und E-Mails beantwortet werden“, kündigt Mossig an. Die Stadt bittet um Verständnis.

Von Sven Warnecke