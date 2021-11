Langenhagen

Die Bauarbeiten an der Hackethalstraße in Wiesenau gehen voran. Dabei werden derzeit im Auftrag der Stadt Langenhagen die Seitenbereiche neu gestaltet. „Und das, was da passiert, ist nicht im Sinne der Umwelt“, beklagt ein Langenhagener Bürger, der namentlich nicht genannt werden will.

Er spielt auf das Anlegen vermeintlicher Schottergärten an. Solche Flächen also, die absolut keine Vegetation zulassen und somit tote Flächen – und entsprechend verpönt – sind. „Es kann nicht sein, dass die Stadt munter damit weiter macht“, sagt er. Er spielt dabei neben der Hackethalstraße auch auf ehemalige Grünstreifen an der Walsroder Straße und am City Center an. Da komme nicht nur bei ihm die Frage auf: Wieso macht die Stadt so was?

Doch Stadtsprecherin Juliane Stahl kann Entwarnung geben. Das, was dort angelegt worden sei, möge zu Beginn noch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Schottergarten haben, es handele sich aber keinesfalls um einen solchen. Denn die Stadt habe bereits im Sommer vergangenen Jahres offiziell einen Verzicht auf Schottergärten ausgesprochen. Das sei auch in einem Ratsbeschluss festgelegt worden, erinnert Stahl.

Mulchschicht soll nach zwei Jahren nicht mehr sichtbar sein

Was den Unterschied zwischen Schotter- und Steingärten betrifft, hat Stahl eine Erläuterung parat: „Bei Schottergärten wird unter die Steine meist ein Vlies gelegt. Das ist oft aus Plastik und soll verhindern, dass aus dem Untergrund etwas nach oben wachsen kann.“ So bleibe die Fläche über mehrere Jahre hinweg komplett leblos. Kleintieren oder Insekten könne solch eine Anlage dementsprechend nicht als Lebensraum oder Rückzugsort dienen.

Bei einem Steingarten hingegen werde nach unten hin nichts versiegelt, es werde kein Vlies ausgelegt. Die „Mulchschicht“ aus Kies werde lediglich zum Schutz der Erde vor Kälte und somit für die Pflanzen als „Starthilfe“ genutzt. Ziel und Plan sei es, dass unterschiedliche Gewächse gut nach oben wachsen könnten. „Das dauert nur eben ein bisschen“, sagt Stahl. Deshalb könnte es sein, dass solche Flächen zunächst nicht aussähen wie Grünflächen. Sie entwickelten sich allerdings in der Regel ganz prächtig zu genau solchen. „In der Regel ist von der Mulchschicht nach zwei Jahre nichts mehr zu sehen“, sagt Juliane Stahl abschließend.

Der Sonnenweg in Langenhagen wird um weitere Pflanzen ergänzt. Quelle: Stadt Langenhagen

Neues Grün kommt an den Sonnenweg

Auf viel neues Grün setzt die Stadtverwaltung auch an anderer Stelle in Wiesenau, und zwar nur einige Hundert Meter entfernt von der Hackethalstraße am Sonnenweg. Künftig säumen noch mehr Bäume den Straßenzug zwischen Heinrich-Heine-Straße und Autobahnunterführung.

In der Woche ab Montag, 22. November, beginnen die Arbeiten zur Begrünung des Straßenabschnitts. Eine Firma bringt dabei Bäume und Stauden in die Pflanzbeete ein. Nach derzeitigen Planungen sollte die letzte Pflanze ihr neues Domizil spätestens Ende Dezember beziehen.

Lesen Sie auch Baustelle an Hackethalstraße: Neue Beete und Bäume, aber weniger Parkplätze

Im vorigen Jahr hatte die Stadt Langenhagen den etwa 450 Meter langen Straßenabschnitt mithilfe des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ umgestaltet. Zusammen mit Bund und Land Niedersachsen investierte sie etwa 1 Million Euro, um bei der Straßensanierung die Verkehrsflächen neu aufzuteilen. So konnte die Situation vor Ort für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere aber für Fußgänger und Radfahrer, verbessert werden.

Umgestaltung soll den Alleecharakter stärken

Bäume, die nach eingehender Untersuchung nicht erhaltenswert waren und noch vor Beginn des Ausbaus gefällt wurden, werden nun ersetzt. Durch die Umgestaltung soll der grüne, alleeartige Charakter des Straßenabschnitts erhalten und gestärkt werden.

Bei den neuen Pflanzbeeten wird eine Staudenmischpflanzung mit einer mineralischen Mulchschicht aus Kies eingesetzt. Sie sorgt dafür, dass auf der Fläche auch bei hohen Temperaturen weniger Wasser verdunstet und zudem das Beikraut zurückgedrängt wird. Dies erleichtert den Anwuchs der Stauden und minimiert die Pflegekosten. Nach etwa zwei Jahren soll auch die Bepflanzung am Sonnenweg dann so dicht sein, dass von der Mulchschicht nichts mehr zu sehen sein dürfte.

Von Janna Silinger und Fiona Lechner