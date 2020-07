Langenhagen

Unternehmen aus Langenhagen haben bislang insgesamt 473 Stellen für Ausbildungsberufe gemeldet. Doch nur wenige konnten besetzt werden: 304 Plätze davon sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit noch unbesetzt. Dabei gibt es in fast allen Berufsfeldern eine Diskrepanz zwischen der Stellenanzahl und der Bewerberanzahl. Insgesamt gibt es in Langenhagen in diesem Jahr weniger Bewerber als noch im Vorjahr. Lediglich 272 eingegangene Unterlagen von potenziellen Auszubildenden haben die Unternehmen aus der Flughafenstadt gemeldet. Das ist nach Auskunft der Agentur für Arbeit ein Rückgang um 16 Prozent.

Corona und fehlender Abi-Jahrgang beeinflussen Ausbildungsmarkt

Die Corona-Pandemie und der fehlende Abiturjahrgang an den Gymnasien beeinflussen in diesem Jahr den Ausbildungsmarkt, wie Holger Habenicht, Sprecher der Agentur für Arbeit in Hannover, auf Anfrage sagt. Seinen Angaben zufolge gibt es regionsweit gut 6000 Bewerber für einen Ausbildungsplatz, das sind etwa 1000 weniger als noch vor einem Jahr. Dies ergebe sich aus der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren an den Gymnasien, aber auch aus einer abwartenden Haltung wegen der Pandemie.

Beliebte Branchen überlaufen, in anderen Berufsfeldern fehlen Bewerber

„Wir empfehlen den Jugendlichen aber immer den Blick in die Region“, sagt Habenicht. Doch im hiesigen Gebiet gibt es in fast allen Berufsfeldern Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. In der Industrie, im Einzelhandel, im Bau oder im Bereich Verkehr/ Logistik gibt es nach Auskunft der Behörde viele Stellen, aber wenig Bewerber. Anders sehe es jedoch in den Bereichen Gesundheit/Soziales und Unternehmensorganisation, Buchhaltung und Büro aus: Dort gebe es teils deutlich mehr Bewerber, als zur Verfügung stehende Stellen, berichtet Habenicht. Auch bei Unternehmen in Burgwedel oder Burgdorf seien die Firmen überlaufen, hätten keine freien Plätze. Die beliebten Branchen sind nach Angaben des Sprechers immer dieselben.

Habenicht appelliert deshalb an die Jugendlichen, sich nicht auf einen Beruf festzulegen, sondern bei der Hotline (0511) 9193030 oder 9194040 einen Beratungstermin zu vereinbaren und mit dem Berufsberater eine Alternative zu suchen.

Agentur bietet Onlineseminare an

Parallel dazu bietet die Arbeitsagentur wieder Onlineseminare an – eigentlich für die Absolventen des nächsten Jahres. „Wegen Corona sind die Auswahlverfahren aber etwas verzögert, wir denken, dass der Beginn am 1. September für die meisten Ausbildungen realistisch ist und dass auch danach noch Ausbildungsverhältnisse für dieses Jahr geschlossen werden können“, sagt der Sprecher. Das Seminar „Bewerben 4.0 – die Basics“ ist für Donnerstag, 27. August, „Bewerbungsunterlagen 4.0 mit Anschreiben und Lebenslauf“ für Dienstag, 1. September, und „Online-Vorstellungsgespräch“ für Donnerstag, 3. September, geplant. Interessierte können sich per E-Mail an hannover.berufsberatung@arbeitsagentur.de anmelden und erhalten einen Link für die Teilnahme.

Von Antje Bismark und Julia Gödde-Polley