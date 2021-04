Langenhagen

Die Polizei hat bei einer Schwerpunktkontrolle an der Walsroder Straße in Langenhagen viele Verstöße von Fahrradfahrern festgestellt – und das, obwohl die Beamten die Kontrolle zuvor angekündigt und zudem Plakate aufgehängt hatten.

78 Verkehrsverstöße in 15 Stunden geahndet

Polizisten aus dem Kommissariat Langenhagen kontrollierten gemeinsam mit Beamten der Fahrradstaffel aus Hannover am Dienstag von 6 bis 21 Uhr das Verhalten von Radfahrern an der Walsroder Straße in Langenhagen. Insgesamt nahmen die Beamten mehrere Hundert Radfahrer in Augenschein, letztlich festgestellt und geahndet wurden 78 Verkehrsverstöße.

Der klare Schwerpunkt der Verstöße lag dabei auf Geisterfahrern – also Radfahrer, die den Fahrradweg an der Walsroder Straße als einer der Hauptverkehrsachse verbotenerweise in der falschen Richtung benutzten. Dies ahndeten die Ordnungshüter in 57 Fällen. Diese Ordnungswidrigkeit ist laut Hendrik Stange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes (ESD) der Polizei in Langenhagen, mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro bewehrt.

Dabei hatte die Polizei erst in der Vorwoche gemeinsam mit der Stadt Langenhagen Hinweisschilder zur Verkehrssicherheitsaktion „Stopp! Geisterfahrer im Radverkehr“ entlang der Walsroder Straße aufgehängt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Rund 50 Plakate hängen seitdem an Laternen neben den Radwegen.

Diese Aktion resultiert aus den hohen Unfallzahlen: Im Jahr 2020 hatte es in Langenhagen 109 Unfälle mit Radfahrern gegeben, dabei wurden 69 Menschen verletzt. Vielfach waren Radfahrer auf der falschen Seite unterwegs gewesen. Für die Polizei ist dieses eine der Hauptunfallursachen. Derartige Geisterfahrer gefährden nicht nur entgegenkommende Radfahrer, sondern auch sich selbst, da abbiegende Autofahrer oft nicht mit ihnen rechnen.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

In elf Fällen kam es während der Schwerpunktkontrolle zu Vorfahrtverletzungen, darunter auch Rotlichtverstößen. Das Bußgeld dafür liegt üblicherweise bei 60 Euro. Wer einen Autoführerschein besitzt, erhält zudem einen Punkt in der Verkehrssünderdatei. Zudem ahndeten die Polizisten Ordnungswidrigkeiten wie die Benutzung des Handys beim Fahrradfahren (55 Euro) und den Gebrauch von Kopfhörern (15 Euro), was die Wahrnehmung des Verkehrsgeschehens beeinträchtigt.

Für ESD-Leiter Stange kommt die große Zahl festgestellter Verstöße nicht überraschend. Allerdings habe man wegen der vorherigen Ankündigung und der Plakataktion doch auf weniger Verstöße gehofft. Während der Radfahrsaison in der warmen Jahreszeit werde man den Fokus auch im normalen Streifendienst auf Verstöße von Fahrradfahrern legen, kündigte er an. „Und es wird auch wieder Schwerpunktaktionen geben.“

Von Frank Walter