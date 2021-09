Twenge

Alle zwei Minuten ertönt der Pfiff des Hindernisrichters und damit die unmissverständliche Aufforderung an die Zuschauer beim Internationalen Vielseitigkeitsturnier in Twenge: Vorsicht, Pferd mit Reiter naht! Denn die Tiere sind mit hohem Tempo auf der Geländestrecke über Wiesen, durch Wasser und Wald unterwegs. Rund 1000 Zuschauer sind bei der hochrangig besetzten Veranstaltung des Vereins für Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen an diesem Wochenende zugelassen.

Der anspruchsvolle Geländeritt gilt für Pferd und Reiter als Königsdisziplin im Reitsport. Die Ersten, die morgens die Strecke zu Fuß prüfend abgehen, sind Reiterinnen und Reiter mit ihren Begleitteams. Mehr als 20 Hindernisse sind zu überwinden. Strecke und Hindernisse werden aufwändig immer neu gebaut, zunächst in Werkstätten, dann werden sie nach Twenge transportiert. Der Aufbau vor Ort läuft bereits zehn Tage, wenn das Turnier beginnt.

Ein Quad darf über das Gelände knattern

Alexander Axt hat am Vormittag auf dem ganzen Gelände schon zehn, mittags dann 20 Kilometer Strecke gemacht. Allerdings nicht auf dem Pferd, sondern auf seinem roten Quad. „Ich bin hier der Bautrupp“, scherzt er. Sein Job ist die Parcours- und Streckenbetreuung. Nebenan auf dem Golfplatz Hainhaus ist er sonst als Greenkeeper engagiert.

Auch viele Familien mit Kindern kommen

Besucher sind Reitsportbegeisterte, oft im Anhang der Teams, die von weit her anfahren. Auch viele Familien mit Kindern machen sich auf den doch recht weiten Weg entlang der Geländestrecke oder bestaunen Pferde und Reiter bei Dressur und Springen am Platz nahe der Reithalle am Hof Münkel. Olympiasiegerin Julia Krajewski hat diesmal für mehrere Pferde gemeldet. Auch Olympiastars wie Ingrid Klimke und Dirk Schrade gehen an den Start; die großen Namen ziehen Zuschauer.

Pferd und Reiter im Zwei-Minuten-Takt

Günter Gall aus Walsrode ist einer der Hindernisrichter, der pfeift, am Sonnabend an der Hindernis-Kombination 8a und b. „Ich passe auf, dass die Pferde richtig springen und nicht verweigern, und natürlich, wenn ein Unfall passiert“, erklärt er. Er pfeift, um auch dem nächsten Hindernisrichter anzukündigen, dass ein Pferd auf der Strecke ist. Pferd und Reiter kommen im Zwei-Minuten-Takt vom Start. Passiert doch ein Unfall, sind im Auftrag des Veranstalters die Helfer vom Verein Notfunkdienst aus Benefeld als Ersthelfer zur Stelle und rufen bei Bedarf Ärzte und Retter. „Wir halten auch die Reitwege frei, damit kein Mensch umgeritten wird“, sagt der Vorsitzende, Jan Herzberg. Ja, er hat schon schwere Reitunfälle gesehen.

Verein stellt 60 ehrenamtliche Helfer

Als professionelle Helfer für das Turnier treten neben Parcoursbauern und Richtern Hufschmiede und Parkplatzwächter an. Zwei Tierärzte sind vor Ort, auch ein Notarzt und Johanniter-Rettungsdienst. Vom veranstaltenden Verein sind etwa 60 ehrenamtliche Helfer im Einsatz.

„Vor Corona waren es teilweise rund 4000 Zuschauer, die das Turnier verfolgten“, berichtet Turniersprecherin Beate Roßbach. Ihre Freude ist groß, dass diesmal immerhin 1000 Reitsportfans kostenfrei ein Wochenende lang Top-Reitsport mit schönen Pferden und Unterhaltung in der Natur erleben können. Alle Besucher werden registriert, per Luca-App oder mittels Formular, das auch zum Download bereit steht auf www.rechenstelle.de. Die Hygienevorgaben und Abstandsregelungen sind einzuhalten. Auf dem Freigelände herrscht keine Maskenpflicht.

Auch am Sonntag stehen weitere hochrangige Prüfungen auf dem Programm, abhängig von der Anzahl der Nennungen, sowie Geländeprüfung und Siegerehrung. Anfahrt zum ausgewiesenen Parkplatz von Altenhorst Richtung Twenge linksseits. Das Parken kostet 5 Euro, der Eintritt zum Turnier ist kostenlos.

Von Ursula Kallenbach