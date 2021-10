Langenhagen

Obwohl immer mehr Menschen geimpft sind, bleiben vier Corona-Testzentren in Langenhagen zunächst geöffnet. Denn Testungen sind nach wie vor nötig. Das liegt unter anderem daran, dass Schwangere oder Menschen mit schweren Erkrankungen und Allergien sich kurz- oder langfristig nicht impfen lassen können. Die Region Hannover verzeichnet etwa 60 Impfungen gegen das Coronavirus pro 100 Einwohner. Schnelltests für Erwachsene sind allerdings ab Montag, 11. Oktober, nicht mehr kostenfrei.

Vier Stationen bieten weiterhin Schnelltests an

Mitten im Zentrum unweit der Stadtbahnhaltestelle können sich Ungeimpfte vor dem CCL an der Schützenstraße täglich zwischen 9 und 19 Uhr testen lassen. Das Löwen-Fitness-Studio, In den Kolkwiesen 50, ebenfalls wurde zum Testzentrum umfunktioniert und bietet nur noch bis einschließlich 10. Oktober kostenlose Bürgertests an. Innerhalb von 20 Minuten stehen dort die Ergebnisse fest. Mit „EasyTest“ hält ein weiterer Dienstleister diesen Service auf dem Parkplatz Waggumer Hof bereit. Dort können Interessierte mit oder ohne Anmeldung einen Abstrich vornehmen lassen.

Beim Testzentrums am CCL ist ein Termin nötig. Quelle: Fiona Lechner

In Kaltenweide betreibt die Oliven Apotheke weiterhin ihr Testzentrum am Kaltenweider Platz. „Wir machen bis Ende dieses Jahres auf jeden Fall weiter“, verspricht Inhaber Jan Waldhecker. Es gehe vor allem darum, für die Menschen da zu sein. Viele seien auf regelmäßige Testungen angewiesen, weil sie sich nicht impfen lassen könnten. Auch Veranstalter setzten häufig noch einen negativen Testnachweis voraus, sagt Waldhecker. Dennoch sei nach den Sommerferien die Nachfrage nach Corona-Tests zurückgegangen. Das werde auch nach dem Wegfall der kostenlosen Testungen für Erwachsene so sein. Die gestiegene Impfquote mache sich zudem natürlich bemerkbar, sagt der Apotheker. Er wünscht vor allem ein erleichtertes Verfahren für Antigen-Schnelltests, damit diese großflächig durchgeführt werden können. Schließlich könnten sich auch Geimpfte infizieren, gibt Waldhecker zu bedenken.

Doch auch Menschen, die der Impfung ängstlich gegenüberstehen, begegnet Waldhecker mit Verständnis. „Das Thema polarisiert natürlich“, sagt er. Um eine höhere Quotezu erzielen, sollten sich die Verantwortlichen die Sorgen der Menschen anhören, statt die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben. „Jeder soll geschützt werden“, betont der Pharmazeut. Es gehe schließlich nicht nur um die eigene Person, sondern auch um die Mitmenschen.“

Von Fiona Lechner