Langenhagen

Große Freude bei vier Kindertagesstätten in Langenhagen: Die sogenannten Sprach-Kitas erhalten eine Förderung des Bundesfamilienministeriums. Dies betrifft das Montessori-Kinderhaus, die SöSeeLöwen der Johanniter, die Kita der Emmaus-Kirchengemeinde und die städtische Kita Veilchenstraße.

Diese Einrichtungen erhalten auch 2021 und 2022 weiterhin Geld aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Die Förderung hatte 2016 begonnen. Seitdem hilft das Programm bei der Unterstützung zur sprachlichen Bildung, bei der inklusiven Pädagogik sowie bei der Zusammenarbeit mit den Familien in den Kitas. Die Kita-Teams werden durch Fachkräfte mit Expertise im Bereich Sprache verstärkt und durch eine zusätzliche Fachberatung begleitet.

Fachkraft hilft beim Übersetzen in Elterngesprächen

Auch in der Kita Veilchenstraße ist eine Sprachexpertin im Einsatz, für die das Geld verwendet wird. Die Fachkraft ist jedoch nicht in den Kita-Gruppen selbst aktiv. „Sie unterstützt und führt das Team, managt und gibt wichtige Tipps“, sagt Ute Bunzeck, Leiterin der Kindertagesstätte. Die Fachkraft geht auch auf Fortbildungen und gibt ihr Wissen dann an die Kita-Mitarbeiter weiter – ein klassischer Schneeballeffekt also. Zudem hilft die Expertin auch bei Elterngesprächen, die kann gegebenenfalls in mehrere Sprachen übersetzen.

Außerdem verwendet die Kita das Geld für die weitere Digitalisierung der Einrichtung. „Wir haben uns im vergangenen Jahr Tablets gewünscht und auch gekauft“, sagt Bunzeck. Er freut sich, „dass wir wieder vom Bundesprogramm beachtet wurden“. Der genaue Betrag, den man nun jährlich bekomme, sei ihr noch nicht bekannt.

Marco Back ist der Leiter der Emmaus-Kita. Quelle: Stephan Hartung

Vermutlich dürfte die Größenordnung bei rund 25.000 Euro liegen. Dies ist nämlich der Betrag, auf den sich die Kita der Emmaus-Kirchengemeinde pro Jahr freut. „Von dem Geld wird aktuell einzig unsere Sprachexpertin bezahlt, die zusammen mit der Leitung im Tandem fortgebildet ist und den Kollegen in der Kita als Multiplikatorin dient“, sagt Marco Back, Leiter der Emmaus-Kita. Er betont: „Diese Stelle der Sprachexpertin ist sozusagen extra on top geschaffen, sodass sie dem Team bei allen Themen rund um Sprachauffälligkeiten zur Seite steht – nicht zu verwechseln mit gegebenenfalls nötiger Sprachtherapie.“

Frühstück als Angebot für Mütter der Kinder

Monika Drotleff ist die Sprachexpertin der Emmaus-Kita. Besonders aus ihrer Sicht ist die verlängerte Förderung, weil viele Fachstellen nicht besetzt seien. „Daher ist es umso wichtiger, dass wir bestehende Ressourcen nutzen und den Kindern durch gezielte Sprachbildungsangebote eine bessere Teilhabe an der Welt möglich machen.“ Man könne durch die Förderung und mit ihr als Sprachexpertin den Eltern gezieltere Elternabende zu vielfältigen Themen, aber auch Einzelcoachings und Austauschmöglichkeiten wie zum Beispiel ein regelmäßiges Frauenfrühstück anbieten, sagt Drotleff. Im Alltag der Kinder achte man darauf, dass diese ihren Wortschatz erweiterten und ihre Kommunikation verbesserten.

Wie wichtig Sprache ist, verdeutlicht auch Caren Marks (SPD). „Studien haben gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben haben. Dies gilt besonders für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund“, sagt die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Von Stephan Hartung