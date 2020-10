Langenhagen

Die Initiative Volksbegehren Artenvielfalt.Jetzt startet eine Aktionswoche an verschiedenen Standorten in der Region Hannover. In Langenhagen weisen Mitglieder am Freitag, 2. Oktober, auf dem Wochenmarkt auf die hohe Bedeutung von Bienen und vielen anderen Insektenarten hin. „Gerade jetzt zur Erntezeit wird deutlich, dass wir ohne die fleißigen Helferinnen, die unsere Pflanzen bestäuben, viele Obst- und Gemüsefrüchte gar nicht ernten könnten“, sagt Imkermeister Klaus Ahrens. Interessierte können sich von 8 bis 12 Uhr am Stand der Initiative einfinden.

Von Leona Passgang