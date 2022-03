Langenhagen

Ist denn schon Frühling? Wenn es nach den Meteorologen geht, dann schon. Denn nach ihrem Kalender stellt der 1. März den Frühlingsbeginn dar. Nach kalendarischen Maßstäben ist noch ein wenig Geduld gefragt, da gilt der 20. März als offizieller Starttermin.

Der Biene auf unserem Foto, das Holger Hollemann in einer Gartenanlage in Langenhagen geschossen hat, ist das ziemlich sicher egal. Sie ist auf der Suche nach Nahrung bereits unterwegs. Schließlich war es in den vergangenen Tagen schon ein wenig gefühlter Frühling – zwar mit Nächten mit Minusgraden, aber eben auch mit herrlichen Sonnenstrahlen tagsüber in Richtung zweistelligen Temperaturen. Erfahrungsgemäß wird es bis zum 20. März noch wärmer, und die einsame Biene erhält Verstärkung bei ihrer Suche nach Pollen und Nektar.

Von Stephan Hartung