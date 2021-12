Langenhagen

Die Primarstufe der IGS Süd hat auch in diesem Jahr wieder einen Vorlesewettbewerb organisiert. Dabei traten aus den dritten und vierten Klassen die jeweils besten Schülerinnen und Schüler an. Die Spannbreite der vorgelesenen Bücher war groß. Sie reichte von Klassikern wie „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler und „Gespensterjäger im Feuerspuk“ von Cornelia Funke über „Der kleine Drache Kokosnuss“ von Ingo Siegner bis zum Comicroman „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney. Eine Jury aus Lehrern und Schülern bewertete am Ende die Leistungen.

Im dritten Jahrgang erlangte Damian Simon den ersten Platz und Emilie Sophie Worm den zweiten. Platz drei ging an Rafael Knorr. Im vierten Jahrgang gewannen Sophia Ahmadi und Delina Haci. Den zweiten Rang belegte Celina Sophie Tänzer, während Kaan Aslan auf den dritten Platz kam. Währenddessen arbeitete der erste Jahrgang an dem Leseprojekt „Elmar“. Der zweite Jahrgang beschäftigte sich mit einer Lektüre zur Konfliktbewältigung und erlernte die Methode „Lese-Tandem“.

Kinderbuchautor war zu Gast an der IGS Süd

Mit dem Ziel der Leseförderung hatte die Primarstufe der IGS Süd Langenhagen zudem den Kinderbuchautoren Wolfgang Lambrecht zu einer weihnachtlichen Lesung eingeladen. Dabei stellte der Schriftsteller die Hauptfigur „Herr Bombelmann“ aus seiner Kinderbuchreihe vor.

Von Fiona Lechner