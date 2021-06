Langenhagen

„Runter vom Sessel!“ – unter diesem Motto steht ein Part beim Projekt „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ des Vereins Win – Wohnen in Nachbarschaften der KSG in Langenhagen. Dabei treffen sich Akteure regelmäßig zum Walken. Die Gruppe sucht nun noch Gleichgesinnte, um sie für den Sport zu begeistern. Bei Win gibt es eine Walking-Gruppe, die sich noch über Zuwachs freuen würde.

Regina Kiebach aus dem Stadtteil Wiesenau lädt dabei alle Menschen ab 65 Jahren ein, die Freude an der Bewegung haben. Die Gruppe trifft sich mittwochs um 10 Uhr sowie um 17 Uhr am Quartierstreff, Freiligrathstraße 11. Das Angebot am Vormittag richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger. In dieser gut einstündigen Runde erklärt Kiebach die wichtigsten Regeln. Zudem gibt sie Tipps und verrät Tricks rund ums Walking.

Walking-Stöcke werden kostenlos ausgeliehen

Bei der zweiten Gruppe kommen die Fortgeschrittenen zusammen. Ausrüstung ist in beiden Fällen nicht erforderlich. Bei Bedarf können Walking-Stöcke kostenlos ausgeliehen werden, kündigt Quartierstreff-Managerin Anna-Marie Eichhorn an.

Das bereits vor zwei Jahren gestartete Projekt wird von den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert und möchte einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten. Weitere Infos erteilt Eichhorn unter Telefon (0511) 12261713 sowie per E-Mail an eichhorn@win-e-v.de. Die Internetseite des Vereins ist www.win-e-v.de.

Von Sven Warnecke