Mit zwei Highlights endet der Februar in der Mimuse: Jon Flemming Olsen ist am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr mit seinen neuen Liedern im daunstärs zu sehen. Und beim Kleinkunstfestival am Sonnabend, 29. Februar, ist das WallStreetTheatre mit dem Programm „All inclusive“ ab 20 Uhr im Theatersaal zu Gast.

Welcome-Show auf dem Schiff

Der Besuch des WallStreetTheatres bedeutet: Herr Schultze und Herr Schröder stechen in See. Im Gepäck haben sie einen Gastspielvertrag für einen Auftritt bei der Captains Dinner Show an Bord des Kreuzfahrtschiffes MS Arthrosa. Sie freuen sich auf eine erholsame Zeit bis zu ihrem Einsatz am Ende der Reise. Doch vom ersten Moment an wird ihnen klar, dass so einiges anders läuft als erhofft – denn sie haben das Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen.

Kaum an Bord, dem Dresscode nach vollkommen falsch gekleidet, müssen sie spontan eine Welcome-Show hinlegen. Das bringt den Entertainment Chef Señor Gonzalez auf den Plan. Dieser sorgt zunehmend dafür, dass die Reise für die beiden zu einem Desaster wird. Da ist auch der indische Kabinensteward keine Hilfe und überbringt nur weitere schlechte Nachrichten. Es bleibt natürlich nicht dabei, dass Herr Schultze und Herr Schröder einzig für das Bord Entertainment zuständig sind. Nach und nach werden sie zu sämtlichen Arbeiten an Bord verdonnert.

Die Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro und sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle von HAZ und NP im CCL erhältlich – zuzüglich Vorverkaufsgebühren.

Jon Flemming Olsen stellt am Donnerstag sein neues Album „Von ganz allein“ im daunstärs vor. Quelle: Beba Lindhorst

Schreibt Lieder selbst

Dort gibt es auch Karten für den Auftritt von Jon Flemming Olsen, die Preise für die Tickets liegen hier bei 18 Euro. Mit seiner Band Texas Lightning vertrat Olsen Deutschland beim Eurovision Song Contest und heimste mit dem Hit „No No Never“ Gold und Platin ein. Den Cowboyhut hat der Musiker und Schauspieler, bekannt aus der TV-Reihe „Dittsche – das wirklich wahre Leben“ längst abgelegt. Nach seinem Debüt „Immer wieder weiter“ enthält sein aktuelles Soloalbum erstmals ausschließlich eigene Songs. Lieder über das Leben und die Liebe. Über Sehnsüchte und Ängste, das Heimkehren und das Aufbrechen. Das Album „Von ganz allein“ ist persönlicher, emotionaler und ernsthafter geworden – ohne den Spaß dabei aus dem Fokus zu verlieren.

Von Stephan Hartung