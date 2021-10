Langenhagen

Ein Wassereinbruch bringt in Langenhagen die Terminplanung im Theatersaal an der Rathenaustraße massiv durcheinander. Der Schaden ist am Mittwoch von Mitarbeitern entdeckt worden – die Ursache steht indes noch nicht fest.

Klar ist jedoch, dass die die für Donnerstag, 28. Oktober, geplante Veranstaltung der Mimuse – dem größten Kleinkunstfestival in Norddeutschland – mit dem Kabarettduo Bastian Korff und Florian Ludewig dort nicht stattfinden kann. Ursprünglich sollte die Show um 20 Uhr beginnen.

Schulbetrieb ist nicht betroffen

Gleichwohl: „Der Schulbetrieb der Leibniz-IGS außerhalb des Theatersaals ist nicht betroffen“, heißt es am Mittwoch von Ralph Gureck, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation im Rathaus Langenhagen, mit Blick auf den Unterricht, der am nächsten Montag beginnt.

Seinen Angaben zufolge versuchten Fachleute derzeit, die Ursache des Schadens zu ermitteln. „Erst danach sind Angaben zu Aufwand, Kosten und Dauer einer Reparatur möglich“, teilt Gureck ferner mit. Fakt ist, dass neben Korff & Ludewig auch „baff“ nicht im Theatersaal spielen können. Beide würden stattdessen im „daunstärs“ an der Konrad-Adenauer-Straße 15 auftreten.

Damit die Nutzung des „daunstärs“ für die Mimuse unter Corona-Bedingungen jedoch möglich ist, gelte dort der 2-G-Betrieb, betont Stadtsprecher Gureck. „Zutritt haben folglich nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis“. Wo jedoch die für Montag, 8. November, dort geplante konstituierende Sitzung des neuen Rates der Stadt Langenhagen stattfindet, ist noch unklar.

Von Sven Warnecke