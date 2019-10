Langenhagen

Bekommt Langenhagen (wieder) ein Freibad? Die Antwort auf diese Frage scheint kompliziert. Die Politik will nach dem überraschenden Vorstoß von Bürgermeister Mirko Heuer für ein zusätzliches Außenbecken an der Wasserwelt nun in Ruhe nach einer Lösung suchen. 50.000 Euro will der Badausschuss deshalb für einen Workshop im Bad-Haushalt 2020 verankern. Denn ein Blick auf die Zahlen des nunmehr zwei Jahre jungen Schwimmbads zeigt, dass ein Becken unter freiem Himmel allein womöglich keine Probleme löst, sondern vielleicht sogar eher welche schafft.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 liegt für die Wasserwelt der erste vollständige Überblick über die Nutzung aller Bereiche zu allen Jahreszeiten vor. Und auch die ersten acht Monate dieses Jahres bestätigen: Der Schwimmerbereich wird deutlich besser genutzt als geplant – 163.902 Besucher von Januar bis August sind 42 Prozent mehr als geplant. Die Sauna hingegen hat trotz vieler Marketingaktionen zwar zugelegt, hinkt aber mit 20.098 Gästen statt geplanter 26.100 weiter hinter dem Plan her. Beide Entwicklungen stimmen die Experten nachdenklich. Denn sie kosten Geld.

Die Besucherzahlen der Sauna sind gestiegen, liegen aber weiterhin hinter dem Plan zurück. Ein neues Ruhehaus soll die Attraktivität steigern. Quelle: Rebekka Neander

Neues Ruhehaus für die Sauna „Es ist ganz klar: Der Verzicht auf das Ruhehaus war ein Fehler.“ Baudezernent und Badbetriebsleiter Carsten Hettwer ließ keinen Zweifel bei der Fehleranalyse und dem Blick auf die weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleibenden Besucherzahlen für die Sauna der Wasserwelt. Um den Kostendeckel von 27 Millionen Euro zu halten, hatte Langenhagens Politik im Vorfeld auf verschiedene Ausstattungspunkte verzichtet. Darunter auch das jetzt nun doch kommende Ruhehaus. Dafür investiert die Stadt im nächsten Jahr 600.000 Euro, dies sind rund 200.000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Inbegriffen ist darin bereits die gesamte Innenausstattung. Das Ruhehaus, dessen genauer Standort noch offen ist, wird voraussichtlich über bis zu 60 Liegeplätze verfügen. Einen Zeitplan für den Bau gibt es noch nicht.

260.000 Euro für zusätzliche Filteranlagen

So schwanken beispielsweise die Besucherzahlen der Schwimmbecken deutlich stärker als bei der Planung angenommen. Für das kommende Jahr musste der Badausschuss deshalb 260.000 Euro allein für zusätzliche Filteranlagen bewilligen, damit die Wasserwerte beim Gesundheitsamt keinen Alarm auslösen. „Wir haben in den Abendstunden und am Wochenende so viele Gäste, dass dies die Leistungsfähigkeit der Wassertechnik an ihre Grenzen bringt“, räumte Ingenieurin Desdemona Hellwig für den stadteigenen Badbetrieb im Betriebsausschuss ein. Welche Folgen dies hat, werden die Besucher voraussichtlich Ende November, Anfang Dezember erleben. „Das Sportbecken muss aufgrund von immer wieder aufgetretener Algenentwicklung dann eine Woche lang entleert und grundgereinigt werden“, kündigte Baudezernent und Badbetriebsleiter Carsten Hettwer an.

Ein zusätzliches Becken zum Schwimmen könnte Entlastung bringen. Daran ließ in der Sitzung auch Wasserwelt-Leiterin Heike Ebersbach keinen Zweifel. Sie stellte drei Varianten für ein mögliches Außenbecken vor, das seit der Schließung des Freibades Godshorn immer wieder von Langenhagenern gefordert wird, aus Kostengründen bei der Planung der Wasserwelt jedoch gestrichen worden war. Mehr Probleme schaffen als lösen würde demnach ein alleiniges Außenbecken ohne zusätzliche Umkleiden oder Schränke. „Wir müssen schon jetzt Besucher in Spitzenzeiten abweisen, weil alle Schränke belegt sind“, sagte Ebersbach. Ein zusätzliches Becken würde den Andrang nur verschärfen und dabei den nötigen Betriebskostenzuschuss der Stadt erhöhen, ohne Mehreinnahmen zu erlösen.

Um Stürze auf den Außentreppen zu verhindern, haben die Stufen nun reflektierende Streifen erhalten. Quelle: Rebekka Neander

Freibad bringt nur mit eigenen Umkleiden Vorteile

Ein Außenbecken mit Umkleiden, Sanitäranlagen und einem Kiosk sei da schon eher empfehlenswert. Vorausgesetzt, spezielle Technik ermöglichte einen eigenen Zugang auch ohne Nutzung des Hallenbadkomplexes. „Dafür müsste es dann auch einen eigenen Freibadtarif geben“, sagte Ebersbach. Diese Variante kommt nach ersten Schätzungen des Wasserwelt-Betreibers GMF auf rund 5 Millionen Euro, wobei diese Zahl laut Hettwer von der Verwaltung bislang nicht überprüft worden sei.

Das Prädikat „sehr empfehlenswert“ jedoch erhält aus Sicht von GMF der Bau eines zusätzlichen Schulungsbeckens (ebenfalls mit eigenem Umkleidetrakt), das mit einer großflächig zu öffnenden Glaswand versehen werden und damit einen Freibadcharakter erhalten könnte. Dieses Becken wäre zwar deutlich kleiner als ein herkömmliches 25-Meter-Außenbecken, würde dafür aber mit 2,5 Millionen Euro geschätzter Investition viel günstiger werden und zugleich deutlich höhere Erlöse bringen.

Während weiterhin das Verhalten vor allem begleitender Eltern in den Duschen für Ärger sorgt, läuft das Geschäft des kleinen Ladens in der Wasserwelt besser als erwartet. Quelle: Rebekka Neander

Strompreis wird sich nahezu verdoppeln

Überraschend positiv haben sich laut Ebersbach die Erlöse des kleinen Ladens in der Wasserwelt entwickelt, der Badeutensilien anbietet: Der Umsatz stieg auf 55.340 Euro und liegt damit 25 Prozent über Plan. Der Gesamtumsatz des Bades stieg bis Ende August 2019 dagegen nur um 6 Prozent auf 1,726 Millionen Euro. Geschmälert wird das Ergebnis vor allem durch die weiterhin zu geringen Zahlen des Saunabereichs (mit 127.955 Euro 26 Prozent unter Plan), dessen Besucher aller Erfahrung nach überdurchschnittlich mehr Umsatz auch im Gastrobereich lieferten. Die Betriebskosten für das Bad werden sich im kommenden Jahr allerdings deutlich erhöhen, kündigte Hellbach an. So werde sich der Strompreis von bislang 192.000 Euro auf 300.000 Euro fast verdoppeln.

Politik prüft neuen Familientarif Die Wasserwelt möchte Familien noch mehr entlasten. Der stadteigene Badbetrieb hat deshalb der Politik jetzt mehrere Entwürfe für einen weitergehenden Familientarif vorgelegt. Ziel ist zum einen, Familien auch dann finanziell zu entlasten, wenn nur ein Elternteil mit den Kindern schwimmen geht. Zum anderen soll dem offenbar ausufernden Missbrauch des bisherigen Familientarifs Einhalt geboten werden. Bislang berechnet die Wasserwelt den ermäßigten Familientarif, wenn bis zu zwei Erwachsene mit ihren Kindern das Bad besuchen. „Wir erleben es immer wieder, dass dann ein Paar – beide Anfang 30 – mit acht etwa gleichaltrigen Kindern kommen und sagen, es seien alle ihre eigenen“, erläuterte Wasserwelt-Leiterin Heike Ebersbach im Betriebsausschuss Bad. Der neuer Tarif, so die vorliegenden Ideen, könnte deshalb auf maximal vier Kinder beschränkt werden. Der Ausschuss will darüber zeitnah entscheiden. Für die erste Beratung hatte Ebersbach eine Umfrage unter vergleichbaren Bädern gemacht. Dabei zeigte sich, dass längst nicht alle Schwimmbäder einen Familientarif anbieten. „Und dort, wo es einen gibt, zahlen Familien mehr als in Langenhagen“, betonte Badbetriebsleiter Carsten Hettwer. Der Badausschuss empfahl mit dem Haushaltsplan 2020 gleichwohl eine Preiserhöhung für alle Tickets: Der Eintritt zum Frühschwimmen steigt von 4 auf 4,50 Euro, der reguläre Badeintritt um 70 Cent auf 9,70 Euro sowie die Sauna um 1,20 auf 16,20 Euro.

Von Rebekka Neander