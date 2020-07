Langenhagen

Seit dem 1. Juli hat die Wasserwelt Langenhagen die Türen wieder geöffnet – unter strengen Auflagen. Allerdings hatte Betriebsleiterin Heike Ebersbach bereits am ersten Tag nach der Corona-Zwangspause angekündigt, möglicherweise noch Änderungen in dem Prozedere vornehmen zu wollen.

Nun kommt die erste Lockerung: So brauchen Stammgäste – Inhaber von Bonuskarten oder eines sogenannten Quick-Check-in-Schlüssels – für den Eintritt in Bad und Sauna künftig keine Onlinereservierung über www.wasserwelt-langenhagen.de mehr. Die Regelung tritt am Mittwoch, 8. Juli, in Kraft. „Der jeweils geltende Rabatt wird somit ab jetzt auch wieder berücksichtigt“, sagt Ebersbach.

Zahl der Besucher bleibt weiter massiv beschränkt

Für diese Neuerung liegt ein Kontingent an Schlüsseln an der Kasse parat. Automatisch wird dann das online verfügbare Kontingent entsprechend reduziert. „Sobald beide Kontingente ausgeschöpft sind, haben wir die maximale Auslastung erreicht“, erklärt Ebersbach, „denn die Besucherzahl bleibt weiterhin eingeschränkt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.“

Aktuell dürfen die Wasserwelt zeitgleich statt der sonst üblichen 640 Besucher außerhalb von Corona maximal 205 Gäste betreten. Grundsätzlich gibt es für die Badegäste zwei Zeitfenster, für die Besucher der Sauna drei. Die gebuchten Zeitfenster dürfen nicht überschritten werden. Sonst wird eine happige Zuzahlung fällig.

Von Sven Warnecke