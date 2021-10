Langenhagen

Zweimal hat es Felicitas Weck bereits versucht, nun startet sie den dritten Anlauf: Die Linken-Ratsfrau fordert, dass die Sitzungen des Rates der Stadt Langenhagen per Livestream im Internet übertragen werden. In der aktuellen Legislaturperiode waren die Anträge jeweils gescheitert – 2017 deutlich, zuletzt fehlte nur eine Stimme für die Mehrheit. Doch nun haben sich die Voraussetzungen geändert. Der neu gewählte Rat kommt am 8. November zum ersten Mal zusammen und wird dann in einer seiner Sitzungen erneut über die Frage diskutieren und beschließen.

Linken-Ratsfrau Felicitas Weck fordert seit vielen Jahren eine größere Transparenz in der Kommunalpolitik. Quelle: privat

Langenhagener sollen einfacher teilhaben können

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Weck zu ihrem erneuten Anstoß der Debatte. Mit dem Antrag will sie die Transparenz der Ratssitzungen erhöhen. „Eine moderne Verwaltung und ein demokratischer Rat müssen auch dieses Medium nutzen, um Bürger*innen zu informieren und Abläufe in der Verwaltung transparenter zu gestalten“, heißt es in der Begründung des Vorschlags. Wecks Wunsch: Mit der Digitalisierung könne es den Langenhagenerinnen und Langenhagenern leichter gemacht werden, auch punktuell an den Sitzungen teilzuhaben. Bislang sei es müßig, sich für einen interessanten Tagesordnungspunkt eigens zur Präsenzsitzung zu begeben, sagt Weck.

Livestream funktionierte in der Pandemie – nur für Ratsmitglieder

Mittlerweile, vier Jahre nach dem ersten Vorstoß, steht aber noch ein anderer Gedanke hinter der Livestreaming-Idee. Während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass einige Bürgerinnen und Bürger nicht an den Sitzungen teilnehmen konnten, sagt Weck. In einer Hochphase der Infektionszahlen war die Diskussion um die Liveübertragung der Sitzungen erneut aufgeflammt. Der Rat hatte sich damals für eine hybride Variante entschieden – ein Teil der Ratsmitglieder tagte vor Ort, ein Teil nahm von zu Hause aus teil.

Für Letztere wurde die Sitzung digital übertragen. Die technischen Voraussetzungen für eine Übertragung hatte die Stadt damals geschaffen. Der Livestream blieb allerdings den Ratsmitgliedern vorbehalten. Die Bürgerinnen und Bürger konnten digital nicht teilhaben, nur im Theatersaal, mit begrenzter Kapazität.

Einige Ratsmitglieder wurden in einer Hochphase der Pandemie in den Theatersaal zugeschaltet. Quelle: Sebastian Stein (Archiv)

Verwaltung soll Kostenrahmen erarbeiten

Konkret fordert Weck drei Elemente für mehr digitale Transparenz: Die öffentlichen Sitzungen sollen außer der Einwohnerfragestunde in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Dazu soll die Verwaltung einen Livestream auf der Website der Stadt bereitstellen. Und letztlich sollen die Aufzeichnungen für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode auch zum Nachschauen auf der Website einsehbar bleiben. In puncto Kosten fordert Weck im Antrag die Verwaltung auf, einen entsprechenden Rahmen zu erarbeiten. Um Geld zu sparen, könnten preisgünstige Wege geprüft werden wie etwa die Zusammenarbeit mit einer Schülerfirma.

Gegner fordern Schutz der Kommunalpolitiker

Die unklaren Kosten waren auch bei der letzten Diskussion über das Livestreaming ein Kritikpunkt gewesen. Darüber hinaus hatten die Gegnerinnen und Gegner des Vorschlags aus verschiedenen politischen Richtungen Befürchtungen geäußert, es könne mit dem Videomaterial zu Missbrauch etwa in sozialen Medien kommen, indem etwa Redebeiträge unvorteilhaft dargestellt würden. Der Noch-Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt sagte damals, der demokratische Nutzen sei eher gering, die Kommunalpolitiker müssten aber gegen solche Tendenzen auf Facebook geschützt werden.

Weck glaubt indes nicht, dass Livestreaming und Aufzeichnungen den ohnehin schon groben Ton in der Langenhagener Facebook-Szene noch verschlechtern würden. Ihr Vorschlag beinhaltet aber auch eine Lösung für jene, die die Aufzeichnung ihrer Redebeiträge während der Ratssitzung verhindern wollen. Mit einer entsprechenden vorherigen Ankündigung könne dies für jedes Ratsmitglied möglich sein, so Weck.

Rechtlich ist das Livestreaming ohnehin erlaubt. Einige niedersächsische Städte wie Wolfsburg praktizieren das Verfahren schon seit Längerem. Zur Umsetzung in Langenhagen müsste der Rat den Antrag beschließen und seine Satzung ändern. Die Diskussion darüber wird in einer der kommenden Sitzungen zu verfolgen sein, ein Termin ist noch nicht angesetzt.

