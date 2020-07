Langenhagen/Wedemark

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kündigt für die nächsten Tage Arbeiten im Bereich der Autobahn 352 in Höhe der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide an. Allerdings betreffen diese nur die Spur in Richtung Westen.

Nach Auskunft von Behördenleiter Friedhelm Fischer dauern die Arbeiten von Donnerstag, 9. Juli, bis etwa Montag, 13. Juli, an. In dieser Zeit kann es rund um die Anschlussstelle zu Behinderungen kommen. Seinen Angaben zufolge stünden dort Reparaturen der Fahrbahn an. Dafür müssten nacheinander die Auf- und Abfahrten in Richtung Dortmund gesperrt werden, kündigt Fischer an.

Anzeige

Vor allem die Wedemärker sind betroffen

Im ersten Schritt wird am Donnerstag, 9. Juli, von 8 bis etwa 22 Uhr die Abfahrt von der Autobahn gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer sollten in dieser Zeit die Anschlussstelle Langenhagen-Flughafen nutzen. Die Auffahrt von der Weiherfeldallee auf die A 352 kann in diesem Zeitraum in Richtung Dortmund genutzt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Ab Freitag, 10. Juli, etwa 19 Uhr wird dann die Auffahrt Langenhagen-Kaltenweide gesperrt. Fischer empfiehlt als Ausweich erneut die Anschlussstelle Flughafen. Während der nächtlichen Sperrung kann die A-352-Abfahrt Kaltenweide genutzt werden.

Richtung Hamburg bleibt die Strecke frei

Für Montag, 13. Juli, kündigt der Behördenleiter tagsüber Markierungsarbeiten im Bereich der zuvor sanierten Fahrbahnen der A 352 an. Deshalb muss die Abfahrt dann von etwa 8 bis 14 Uhr gesperrt werden. Die Auffahrt auf die A 352 wird indes von 14 bis etwa 20 Uhr gesperrt.

Fischer betont aber, dass die Richtungsfahrbahn Hamburg von den Bauarbeiten nicht betroffen sein wird. Er warnt davor, dass es witterungsbedingt zu zeitlichen Verschiebungen kommen könnte.

Von Sven Warnecke