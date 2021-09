Bissendorf

Diese Spende können sie gut gebrauchen: Die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark, die Musikschule Wedemark und die Musikschule Langenhagen erhalten jeweils 500 Euro. Überbringer war der Inner Wheel Club Langenhagen-Wedemark um Präsidentin Brigitta Rawe und Clubsekretärin Ingrid Braun-Anhalt. „Kinder und Jugendliche liegen uns sehr am Herzen. Sie haben seit Corona-Beginn extrem darunter gelitten, dass es wenig Freizeitmöglichkeiten gab und gibt. Sie mussten viel verzichten“, sagte die Präsidentin des Clubs, der 37 Mitglieder hat und 1992 gegründet wurde.

Insofern ist das Geld, das die drei Einrichtungen für eine entsprechende Verwendung für Kinder und Jugendliche erhalten, gut angelegt. Dieter Stein, Leiter der Musikschule Wedemark, berichtete von einer Art Inventur der Instrumente. Die Bestandsaufnahme ergab, dass viele Instrumente für die musikalische Früherziehung veraltet sind. „Wir haben uns dafür entschieden, auch dank der Spende, neue Instrumente anzuschaffen für die Bildung in Kindergärten und Schulen“, sagte Stein und nannte Glockenspiele, Rasseln und Xylofone.

Spende hilft, Ermäßigungen für Musikfreizeit mitzufinanzieren

Auch bei der Musikschule Langenhagen werden die Jüngsten von der Spende profitieren. Deren Leiter Stefan Polzer berichtete über den Förderverein der Musikschule, der als Hauptaufgabe die traditionelle Musikfreizeit auf Föhr unterstützt. „Das machen wir seit 1996, immer sind rund 140 Kinder dabei. Aber einige Eltern können sich das nicht leisten“, sagte Polzer – auch wenn im Preis von 390 Euro bereits das All-inclusive-Paket für elf Tage mit Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Ferienprogramm enthalten sei. „Wir helfen dann mit Ermäßigungen aus.“

Ebenfalls über 500 Euro freute sich die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark, die auf dem Gelände des Hauses der Anja-Fichte-Stiftung auch Gastgeber der Spendenübergabe war. „Wir haben offene Angebote, bei denen Kinder niederschwellig reinschnuppern können“, sagte Schulleiter Carsten Fertig. Dies sei für die Teilnehmer gratis. „Aber natürlich müssen wir diese Angebote auch finanzieren.“ Daher fließt das Geld seiner Auskunft nach in den Topf für das sogenannte Samstag-Atelier.

Angebot gibt es an jedem Sonnabend

Am Sonnabend, 9. Oktober, startet wieder dieses wöchentliche Angebot, das jeweils sonnabends von 15 bis 18 Uhr mit der Dozentin Sabine Glandorf erfolgt. Anmeldungen sind per E-Mail an kunstschulewedemark@t-online.de erforderlich. Carsten Fertig wies aber mit Blick auf das Gratis-Angebot darauf hin, dass die Schule eine Pauschale von fünf Euro für Materialkosten erhebe. „Der Verschleiß an Material ist doch sehr hoch.“

Von Stephan Hartung