Langenhagen/Wedemark

Der Zulauf an Selbstpflückern bei landwirtschaftlichen Betrieben nimmt deutlich zu. „Vielleicht, weil viele Leute im Land geblieben sind, oder die Menschen haben unter Corona mehr Zeit“, sagt Maximilian Roth. Der Landwirt muss sich mit seinem Erdbeerparadies Krähenwinkel am Hainhäuser Weg schnell der neuen Praxis anpassen.

„Viele Menschen sehnen sich auch, dass sie endlich wieder an die Luft können, nachdem so viele Einrichtungen geschlossen waren. Da nutzen viele Familien die Gelegenheit, mit Kindern einen schönen Tag auf dem Feld zu verbringen“, sagt Roth. Täglich einschließlich der Wochenenden von 9 bis 19 Uhr ermöglicht der Betreiber Selbstpflückern, die roten Früchte direkt vom Feld zu holen. Weitere Werbung durch Veröffentlichungen wehrt er schon ab – so groß ist die Nachfrage.

Zur Galerie Es gibt Stammbesucher und viele neue Selbstpflücker: Die Erdbeerbauern in Langenhagen und der Wedemark müssen in diesem Jahr mehr Ansturm steuern auf ihren Feldern. Familien freuen sich in Corona-Zeiten über das Erlebnis im Freien.

Betreiber müssen Ansturm steuern

Der Ansturm will gesteuert werden – das sagen übereinstimmend Landwirte mit Saisonfrüchten zum Selbstpflücken. Jetzt sind es Erdbeeren, es folgen die Heidelbeeren. Ohne seine in gelb-orange gekleideten Helfer könnte Roth die Besucher nicht einweisen. Jede dritte Reihe darf dort abgepflückt werden. Im Kassenbereich ist Mund-Nasen-Schutz Pflicht. „Draußen beim Pflücken ist das nicht erforderlich“, sagt Roth, der immer wieder hier und da für Fragen zur Stelle sein muss.

Seit Ende Mai, Anfang Juni geht das schon so, zunächst mit den frühen Erdbeersorten. Jetzt bilden in Krähenwinkel bis Ende Juni die mittleren Sorten Asia und Faith die dicken Früchte aus – lediglich Hagelschlag könnte sie noch vernichten. Ab Juli, so Roth, können sich Selbstpflücker die späte Sorte Malwina aus den Reihen holen. „Die ist sehr beliebt für Marmeladen“, sagt der Landwirt.

Besucher wahren Abstände

Die Besucher kommen zuhauf. Sie reihen sich am Eingang mit Vorfreude und auf dem Rückweg zur Kasse mit ihrer saftigen Ausbeute doch sehr coronabewusst in Warteschlangen ein, sind geduldig. Wie viel nehmen sie mit? Eine Grenze nach oben ist nicht festgelegt. Durchaus wird aber manches Pfund Erdbeeren nebenbei auf dem Feld verspeist. Für Gruppen gilt daher: Pro Kopf sollen 2,5 Kilo gepflückt werden. Roth hat aus Erfahrungen gelernt: „Sie können nicht durchgehen und nur einen Joghurtbecher voller Erdbeeren an der Kasse vorweisen“. Seit 2018 leitet Maximilian Roth gemeinsam mit Johann-Friedrich Fricke den Betrieb von 1977.

Manches Feld ist eher idyllisch

Mittendrin in der Selbstpflückersaison für Erdbeeren sieht auch Martin Schönhoff seinen Betrieb in Hellendorf in der Wedemark. Seine 7000 Quadratmeter Fläche ein wenig ab vom Weg in Nähe des Hofladens an der Meitzer Straße nennt er selbst eher idyllisch, „für die Leute ein Erlebnis in der Natur“. Das Feld ist nicht ausgeschildert. „Die Kunden kommen zum Hofladen, wir beschreiben den Weg, und sie können sich die Reihen selber aussuchen. Dann kommen sie zurück zum Auswiegen und Bezahlen.“

Der Betrieb stellt keine ständige Betreuung zwischen den Erdbeeren. Diese sind in Doppelreihen angeordnet. Das erlaubte breitere Wege dazwischen – gut, um Corona- Abstandsregeln zu folgen. Nur an besonders stark frequentierten Tagen sei ein Helfer am Feld, sagt Schönhoff. „Gefühlt ist die Nachfrage deutlich mehr in diesem Jahr“, stellt er fest. Aber er sieht die Selbstpflücker in einem größeren Zusammenhang: „Wir haben schon seit drei Monaten einen stärkeren Zulauf zu allen regionalen Produkten.“

Hier können Autofahrer kurz halten

Ganz anders, direkt einsehbar von der L190 ( Schwarmstedter Straße) durch Hellendorf, liegt die Erdbeerplantage Märtens jedem Autofahrer direkt im Blick. Wer pflücken will, kann in den ausgedehnten Reihen die Früchte von den Pflanzen trennen; wer schneller auf dem Weg ist, kann Erdbeeren kaufen. Ein kleines Erdbeerkassenhäuschen ist besetzt.

Heidelbeersaison folgt auf Erdbeeren Wenn die späten Erdbeersorten etwa Mitte Juli auslaufen, lässt die Heidelbeersaison nicht lange auf sich warten. Auch dabei heißt es: mit Leidenschaft selbst pflücken. In der Wedemark sind die Beeren auf der Heidelbeerplantage Decker & Hahnel, An der Düpe 2 in Negenborn zurzeit noch grün. Doch lange soll es nicht mehr hin sein, bis die Früchte reif sind. „Wir schätzen, dass es noch circa vier Wochen dauert“, sagt Seniorchef Gerhard Decker auf Anfrage. Es riefen aber schon viele ungeduldige Liebhaber der blauen Beere an. Sechs Sorten stehen dort auf eineinhalb Hektar Moorrandboden in der Siedlung Negenborn Im Walde. Einen genauen Termin, an dem die ersten Selbstpflücker auf das Gelände kommen können, kann Decker nicht sagen. Der Reifegrad ist stark vom Wetter abhängig. Wenn die Beeren reif sind, hat die Plantage mittwochs von 8 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr für Selbstpflücker geöffnet. Und es gibt noch einen zweiten Anlaufpunkt für Beerenliebhaber: Am Scharreler Weg 101 in Brelingen sind die Heidelbeerfelder von Hof Soltau aus Eicklingen im Raum Celle. Inhaber Peter Soltau rechnet ebenfalls damit, dass die Selbstpflückersaison etwa Mitte Juli einsetzen kann. Der landwirtschaftliche Betrieb Hof Soltau hatte die frühere Brelinger Heidelbeerplantage Albaum GbR am Scharreler Weg 101 im Jahr 2016 erworben. Selbstpflücker sind während der Saison mittwochs bis sonntags von 9.30 bis 17 Uhr willkommen. uc

Von Ursula Kallenbach