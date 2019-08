Langenhagen/Wedemark

Gute Nachrichten aus dem niedersächsischen Kultusministerium: Die Stadt Langenhagen und die Gemeinde Wedemark könnten aus dem Digitalpakt des Bundes viel Geld erhalten. Die Langenhagener haben nach der nun vorgestellten Förderrichtlinie einen Anspruch auf knapp 2,6 Millionen Euro, die Wedemark auf circa 1,65 Millionen Euro. Darauf machen die beiden Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann für Langenhagen und Rüdiger Kauroff für die Wedemark aufmerksam.

Landesweit stehen den Schulen in Niedersachsen für die Verbesserung ihrer IT-Bildungsinfrastruktur knapp 522 Millionen Euro zur Verfügung, exakt 2.562.970 Euro davon gehen nach Langenhagen, 1.646.565 Euro in die Wedemark. „Vorausgesetzt, die Mittel werden von den Schulträgern abgerufen“, betont Fredermann. „Ein Windhund-Verfahren gibt es nicht: Bis zum Ablauf des Jahres 2023 können die Schulträger beim Kultusministerium mehrfach Anträge bis zur Erreichung ihrer zugewiesenen Fördersumme stellen“, so der CDU-Landtagsabgeordnete weiter. Ganz wichtig jedoch: Ohne Antrag keine Auszahlung. „Je schneller der Förderantrag gestellt wird, desto schneller kann das Geld vor Ort bei den Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden.“

Kommunen erhalten Kopfbetrag je Schüler

Die Verteilung des Geldes basiert auf zwei Säulen: Jede Schule ab 60 Schülern bekommt einen maximalen Sockelbetrag in Höhe von 30.000 Euro – kleinere Schulen erhalten 500 Euro pro Schüler. Zusätzlich zu diesem Sockelbetrag steht jedem Schulträger ein sogenannter Kopfbetrag zu. Dieser Betrag errechnet sich anhand der jeweiligen Schülerzahlen. „Der Schulträger kann den jeweiligen Kopfbetrag dann unter den Schulen in seinem Verantwortungsbereich eigenverantwortlich aufteilen", erläutern Fredermann und Kauroff das Prozedere unisono.

Medienkonzept ist für Zuwendung wichtig

Um allerdings das Fördergeld beantragen zu können, muss es einen Medienentwicklungsplan für die Schulen geben. Und da sei Langenhagen weiter als viele andere Städte und Gemeinden, heißt es auf Anfrage von Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig. „Insofern ist jetzt die Abstimmung mit den Schulleitungen über die Verwendung der zusätzlichen Mittel richtig und sinnvoll.“ Ein gemeinsamer Termin mit den Langenhagener Rektoren sei für Mitte September anberaumt, kündigt Mossig an.

Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski zeigte sich angesichts des Fördergeldes erfreut. „Das ist ein guter Ansatz, die Digitalisierung an unseren Schulen voranzutreiben“, betonte der Verwaltungschef. Dieses Geld helfe, „unsere Ideen weiterzuentwickeln“. Nun seien die Schulen gefordert, der Gemeinde ihre jeweiligen Medienkonzepte zu präsentieren. Doch Eile sei dabei nicht geboten, relativiert Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel. Denn Anträge könnten bis 2023 gestellt werden. Gleichwohl werde die Kommune alles mögliche tun, um in den elf Wedemärker Schulen die notwendige Infrastruktur für die Digitalisierung zu schaffen. Derzeit stehe man noch ganz am Anfang. Doch die Gemeindeverwaltung gibt sich zuversichtlich, dass die Schulen mitziehen, betont Nagel.

