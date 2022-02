Schlage-Ickhorst/Kaltenweide

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 190 zwischen Langenhagen-Kiebitzkrug und dem Wedemärker Ortsteil Schlage-Ickhorst sind am Freitagabend mehrere Fahrzeuginsassen verletzt worden, darunter eine Familie aus Neustadt. Die Feuerwehr musste eine schwer verletzte Beifahrerin aus dem Fahrzeug retten. Die Straße war stundenlang gesperrt.

Die Einsatzkräfte bemühen sich um die eingeklemmte Beifahrerin. Quelle: Feuerwehr Langenhagen

Anhänger gerät ins Schlingern, VW auf die Gegenspur

Ein 30 Jahre alter Mann aus Neustadt am Rübenberge war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW Passat samt Anhänger auf der L 190 in Richtung Schlage-Ickhorst unterwegs. Mit im Fahrzeug befanden sich eine 34 Jahre alte Frau und ein acht Jahre altes Mädchen. Nach Polizeiangaben geriet der Anhänger plötzlich ins Schlingern. Beim Versuch, gegenzulenken, kam das Gespann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Peugeot Partner einer 41 Jahre alten Langenhagenerin. Da eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte, alarmierte die Rettungsleitstelle um 19.36 Uhr die Ortsfeuerwehren Kaltenweide und Langenhagen.

Mit schwerem Hydraulikgerät haben sich die Feuerwehrleute Platz geschaffen. Quelle: Feuerwehr Langenhagen

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Beifahrerin im VW Passat eingeklemmt, aber ansprechbar war. In Absprache mit dem Notarzt schaffte die Feuerwehr mit ihrem hydraulischen Rettungsgerät eine Versorgungsöffnung auf der Beifahrerseite. So konnte die 34-Jährige aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie kam schwer verletzt zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.

Vier Unfallopfer kommen in die Klinik

Die drei weiteren Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden ebenfalls vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht – der VW-Fahrer mit Prellungen, das Mädchen mit einem Schleudertrauma, die Peugeot-Fahrerin mit Beinverletzungen. Alle drei mussten ambulant behandelt werden.

Der Anhänger ist beim Unfall umgestürzt. Quelle: Feuerwehr Langenhagen

Die insgesamt 37 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Leitung von Kaltenweides Ortsbrandmeister Uwe Glaser unterstützten den Rettungsdienst und leuchteten die Einsatzstelle aus. Die L 190 blieb während des Rettungseinsatzes und für die Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst Hannover für insgesamt vier Stunden komplett gesperrt.

Von Frank Walter