Langenhagen

Weihnachten und Neujahr werfen ihre Schatten voraus. Wegen der anstehenden Feiertage, die auch auf die traditionellen Markttage am Sonnabend fallen, werden die Termine der Wochenmärkte in der Stadt Langenhagen vorverlegt.

In der Folge bauen die Händler ihre Stände bereits an den Freitagen, 24. und 31. Dezember, auf dem Marktplatz am City-Center auf. An diesen beiden Markttagen sind die Verkaufsgeschäfte zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet. Es gelten beim Besuch die allgemein gültigen Hygieneregeln.

Von Sven Warnecke