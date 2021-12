Langenhagen

Auch in diesem Jahr ist im CCL in Langenhagen der Antikmarkt geplant. Die Besucher erwarten am Sonntag, 26. Dezember, bei weihnachtlichem Ambiente Waren aus unterschiedlichsten Epochen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Uhren, seltenen Münzen, Schmuck, Gold- und Formsilberwaren in diversen Ausführungen sowie Gemälden, Möbeln und Skulpturen. Das Angebot umfasst unterschiedlichste Gegenstände – von alten Sammlerstücken bis hin zu modernen Raritäten.

Es gilt die 2G-Regel

Erfahrene Fachhändler bieten nach Auskunft des Veranstalters Michael Grimm Kaufberatungen an und geben detaillierte Hintergrundinformationen. Als besonderen Service können die Besucher auch Wertgegenstände zur Begutachtung und Schätzung durch Sachverständige mitbringen. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Der Markt beginnt um 11 und endet um 16.30 Uhr. Einige Cafés sind geöffnet und Parkplätze stehen auf dem Gelände kostenlos zur Verfügung. Ein Corona-Testzentrum befindet sich vor den Türen des CCL. Es gilt die 2G-Regel. Weitere Infos sind online auf der Internetseite www.Grimm-Veranstaltung.de erhältlich. Zudem steht der Veranstalter unter Telefon (0176) 23122855 parat.

Von Janna Silinger