Langenhagen

Die Elia Kirchengemeinde Langenhagen richtet zum Auftakt der Adventszeit am Sonntag, 28. November, wieder einen Weihnachtsbasar aus. Im Elia Gemeindezentrum an der Konrad-Adenauer-Straße 33 wird ein buntes Angebot an Selbstgebasteltem und Selbstgemachtem wie Marmeladen, Fruchtsäfte, Backmischungen und Weihnachtsschmuck parat gehalten.

Das Besondere an den angebotenen Weihnachtsartikeln: Oft handelt es sich um Unikate, die Besucher und Besucherinnen nur auf dem Elia-Basar finden. Gäste können auf dem Weihnachtsbasar von 9 bis 18 Uhr vor und nach dem Gottesdienst stöbern. Am Nachmittag stehen zusätzlich Kuchen und weihnachtliches Gebäck zum Mitnehmen bereit.

Die Einnahmen fließen vollständig an den Förderverein der Kirchengemeinde zur Finanzierung der Personalkosten für die Kinder- und Jugendreferentin, die zu 100 Prozent aus Spenden finanziert wird.

Von Fiona Lechner