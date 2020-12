Langenhagen

„Texte schon gelernt? Kirche geputzt? Stern hängt? Baum steht?“ Mit dieser Anfrage erinnerte Bettina Praßler-Kröncke, Pastorin in der Elisabeth-Kirchengemeinde, ihre Kollegen in Langenhagen an ein besonderes Projekt: Der erste Drehtag für den Film „Fürchtet euch nicht! Die Weihnachtsbotschaft für Langenhagen“ stand an.

In weiser Voraussicht hatten sich die Pastoren und Diakone aller sieben evangelischen Kirchengemeinden Langenhagen schon vor dem erneuten Lockdown darauf verständigt, die Weihnachtsgeschichte in Form eines Videos unter die Menschen zu tragen. Für die professionelle Aufnahme sorgte ein Regie- und Filmteam aus Hannover.

Ab 24. Dezember, 12 Uhr, ist die Weihnachtsbotschaft auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Langenhagen sowie dem Kanal des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen zu sehen (Youtube-Suche nach dem Filmtitel „Fürchtet euch nicht. Die Weihnachtsbotschaft für Langenhagen“). Darüber hinaus geht er zum selben Zeitpunkt auch auf der Kirchenkreisseite www.kirche-burgwedel-langenhagen.de online.

Von Stephan Hartung