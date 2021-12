Kaltenweide

Der Trend nach weihnachtlicher Verzierung des eigenen Haus hat in den vergangenen Jahren sukzessive zugenommen. Weihnachtshäuser gibt es also immer öfter – aber vermutlich steht das einzige Weihnachtshaus in Kaltenweide, denn diese Tradition gibt es dort schon seit 2010. Und Familie Windeck hat sich für das anstehende Fest sogar noch mehr Mühe gegeben: Es leuchten nun 11.300 Lichter, das sind etwa 2000 mehr als im Vorjahr. Zudem sind 13 neue Elemente wie Silhouetten und Lichterketten hinzugekommen.

Stromkosten für das Weihnachtshaus betragen 52 Euro mehr

Der Stromverbrauch beläuft sich nach Auskunft von Florian Windeck auf rund 200 Kilowattstunden für die 40 Tage, an denen das Haus als heimeliges Weihnachtshaus erstrahlt. Die Kosten für den Strom betragen dank der zu 99 Prozent eingesetzten LED-Technik gut 52 Euro, sagt Windeck, der nach eigenen Angaben für den Aufbau allein vier Tage benötigt hat. Traditionell leuchtet das selbst ernannte Weihnachtshaus Langenhagen, Glockenheide 25, vom ersten Advent bis zum 6. Januar täglich von 16.30 bis 22.30 Uhr und sorgt so für weihnachtliche Stimmung. Was Windeck wichtig ist zu betonen: „Wir kaufen nicht jedes neue Utensil, nur um unsere Sammlung zu erweitern. Wir haben immer ein Auge darauf, ob es zu unserem Konzept passt.“

Von Stephan Hartung