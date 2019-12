Langenhagen

Nein, Schnee liegt noch nicht. Aber der traditionelle Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche in Langenhagen funkelt wieder im Lichterglanz der Buden. Von Freitag bis Sonntag finden Erwachsene und besonders Kinder ihr Weihnachts-Traumland vor. Zentral auf dem Kirchplatz dreht sich das Karussell, und das beliebte Kasperletheater ist vor Ort. In einer Drechselbude können Jungen und Mädchen unter Anleitung selbst Holz bearbeiten. Während des gesamten Weihnachtsmarktes ist die Kirche geöffnet und bietet mehreren Musikensembles aus Langenhagen Raum. Es musizieren Chöre, Zupforchester und Ensembles der Musikschule. Am Sonnabend ab 19 Uhr spielt in der Elisabethkirche das Blasorchester der Stadt Langenhagen zum Konzert auf.

Mehr als 30 Kunsthandwerker sind auf dem Markt versammelt und ziehen die Blicke auf ihre Arbeiten, die sich als kleine Weihnachtsgeschenke anbieten. Hinzu kommen die vielen Gruppen, die Selbstgebasteltes zum Kauf anbieten und mit die Erlöse für ihre Aktivitäten verwenden. Der Markt ist am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag können die Besucher ihren Gang über den Weihnachtsmarkt ab 11 Uhr planen, um 19 Uhr ist Schluss.

An allen drei Tagen ist auch die Familie Lohse wieder auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Sie verkauft für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Grußkarten.

Von Ursula Kallenbach