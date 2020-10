Engelbostel

Der Vorstand des Sportvereins MTV Engelbostel-Schulenburg hat in seiner letzten Sitzung lange diskutiert. Doch nach Auskunft von Vereinssprecher Hartmut Dietzsch blieb den Verantwortlichen angesichts der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Regeln keine Wahl. In der Folge fällt in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt aus. In diesem Jahr wäre der MTV turnusmäßig wieder Ausrichter des Festes gewesen.

Keine Planungssicherheit: Auch MTV-Preisskat wird abgesagt

Doch nicht nur der Weihnachtsmarkt ist abgesagt, sondern auch der beliebte MTV-Preisskat. „Die Corona-Regeln lassen eine Durchführung der oben genannten Aktionen auf der Sportanlage und im Mehrzweckraum des Vereins leider nicht zu“, heißt es von Dietzsch weiter. Denn angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen sei keine Planungssicherheit möglich. Der MTV bedauere diese Entscheidung sehr, betont der Vereinssprecher.

Von Sven Warnecke