Langenhagen

Der Weihnachtstrucker fährt von Langenhagen aus nach Südosteuropa. Noch bis Montag, 16. Dezember, können Interessierte dafür sorgen, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug erhalten.

Pakete gehen in fünf Länder

Die Päckchen werden von ehrenamtlichen Helfern der Johanniter, die gemeinsam mit der Langenhagener Freiwilligenagentur die Aktion organisiert, an Not leidende Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung in Südosteuropa verteilt. Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten, ist es wichtig, sich beim Packen genau an die vorgegebene Packliste zu halten. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Die Artikel sollten in einen stabilen Karton von geeigneter Größe verpackt werden. Die Johanniter listen idealerweise eine Länge von 40 Zentimetern sowie eine Breite und Höhe von jeweils 30 Zentimetern auf.

Weitere Spendenmöglichkeiten sowie Informationen zur nächst gelegenen Sammelstelle und die benötigten Inhalte der Päckchen gibt es im Internet auf www.johanniter.de/weihnachtstrucker.

Die Päckchen können bis zum 16. Dezember im Rathaus Langenhagen, Marktplatz 1, zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden. Auch die Johanniter-Kleiderkammer Nahtstelle, Am Pferdemarkt 84, nimmt am Donnerstag von 10 bis 12 und 16.30 bis 18.30 Uhr Spenden entgegen. Im Jugendzentrum im Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, werden diese werktags von 13 bis 19 Uhr angenommen.

Die Hilfspäckchen werden am zweiten Weihnachtsfeiertag dann bundesweit mit mehr als 100 Weihnachtstrucker auf ihre mehrtägige Reise nach Südosteuropa geschickt. Die Johanniter-Weihnachtstrucker steuern dabei Albanien, Bosnien, Bulgarien sowie Nord- und Zentralrumänien und die Ukraine an.

